Cristina Pedroche psicoanaliza a su marido en 'UniverXo Dabiz': "Era una persona infeliz"

Diciembre suele ser un mes ajetreado para Cristina Pedroche, que lleva desde 2014 creando expectación con su vestido para las Campanadas. Pero en este 2024 no solo la presentadora va a ser protagonista, sino también su marido, Dabiz Muñoz, que acaba de estrenar en Netflix un nuevo 'reality', 'UniverXO Dabiz', que aborda su día a día y los sacrificios que conlleva el éxito. No se libra de algunos reproches de su pareja y madre de su hasta ahora única hija, Laia, a la que esperan dar pronto hermanos. "Quiero tener muchas niñas", suelta en uno de los cinco episodios de la docuserie la propia Pedroche, mientras el chef detalla que prefiere que no haya demasiada diferencia de edad entre ellas.

Reconocido en tres ocasiones como el mejor chef del mundo, con cuatro estrellas Michelin y restaurantes que han revolucionado la alta cocina como DiverXo, RavioXo, StreetXo y GoXo, Dabiz se abre en canal en este 'reality' para confesar todo lo que ha tenido que pagar para conseguir el éxito en un mundo tan competitivo como el de la gastronomía de nivel 'top'.

"Si me dijesen que iba a sufrir lo que he sufrido, no lo habría hecho"; "Hay días que tengo claro que no compensa trabajar tanto, pero soy incapaz de parar"; "Me he cansado. Creo que quiero ser otro tipo de cocinero, uno que no juegue en la liga de las tres estrellas, que se dedique a su profesión de otra forma"; "DiverXo me separa de tener la vida y ser el cocinero que quiero ser"; "Tengo una relación dependiente con el restaurante y no me hace feliz", "Tengo la sensación de que sobrevivo en mi vida. Estoy cansado, duermo poco...", reconoce a lo largo del 'reality' el chef, frente a la cámara o en las visitas a su psicóloga.

Y eso que parece que la ansiedad y el estrés se han aligerado últimamente gracias a la terapia: "Con el paso del tiempo he logrado tamizar un poco la sensación de que nunca nada es suficiente"; "Sé dónde están las líneas rojas y qué tengo que hacer para controlarlas y no entrar en esos agujeros obsesivos", comenta el cocinero. Coincide con él su mujer: "Dabiz es una persona obsesiva con la perfección. Siempre piensa que lo puede hacer mejor y nunca para. Le pasa con todo", afirma Pedroche, que a lo largo de la serie documental lanza algunas puyas a su marido.

"Persona insatisfecha e infeliz"

Como cuando recuerda lo frustrante que fue su primera visita a DiverXo. "Pensé: ¿por qué se gritan, por qué se hablan así de mal? Fue una situación que me desagradó y me fui. Dabiz me llamó y me dijo que en las cocinas se hablaba así. Le dije que lo cambiara y me colgó. Al día siguiente empezó a cambiarlo porque se dio cuenta de que aunque las cosas estén normalizadas no significa que estén bien", apunta.

"Dabiz lo tenía todo, pero era una persona insatisfecha e infeliz"; "Era un empresario mediocre, un desastre, pero un desastre maravilloso"; "Estaba enfadado con la vida. Le hice ver las cosas bonitas que se estaba perdiendo por estar enfadado todo el rato", recalca la presentadora de programas como 'Love island' que, durante el rodaje de la docuserie, dio a luz a su hija. De hecho, en los primeros capítulos se la ve embarazada en una comida familiar con los padres y el hermano de Dabiz, y después la pareja suele aparecer con el carrito o cargando en el portabebés a Laia, que ya ha cumplido un año y medio.

La apertura de StreetXo en Dubai y la búsqueda de una nueva ubicación para DiverXo son el hilo conductor del 'reality', en el que el chef departe con socios, personal del equipo, proveedores y echa unos cuantos partidos de pádel con amigos (no podía faltar Miki Nadal), su nueva obsesión. Todo, entre galas de entregas de premios, visitas a México, Japón y Las Vegas y la preparación de los menús de su hija mientras controla el nivel de calidad en sus locales: "Va a ser la 'foodie' número uno del mundo. Siempre le pongo cositas diferentes para que vaya probando cosas nuevas", comenta el chef.