Mercedes Ron, la escritora de un fenómeno literario juvenil: "En 'Culpa tuya', más que una relación tóxica, hay muchos malentendidos"

A sus 31 años, la escritora Mercedes Ron está viendo cómo su saga 'Culpables' que conquistó al público juvenil está triunfando también en la pantalla. Tras adaptar 'Culpa mía', Amazon Prime Video estrena este viernes la segunda entrega, 'Culpa tuya', protagonizada de nuevo por Noah y Nick, dos hermanastros con mucho 'feeling'. La autora, que ha vendido más de dos millones de ejemplares de la saga y ha logrado que sus obras alcancen más de 100 millones de lecturas en Wattpad, el Netflix de la literatura, y Nicole Wallace, la actriz principal de los filmes, hablan de este fenómeno que ha animado a muchos adolescentes a leer.

¿Es 'Culpa tuya' de Amazon Prime Video una adaptación muy fiel al libro?

Mercedes Ron: Sí, las adaptación mantiene la esencia del libro, aunque obviamente hay algunos cambios. Pero lo importante, que es lo que yo quería ver, está.

¿Supervisó usted misma los guiones y aportó ideas?

Mercedes Ron: Sí, participé en el proceso. Teníamos reuniones y comentábamos un poco todo, sobre todo lo que había que cambiar respecto al libro.

Gabriel Guevara y Nicole Wallace, en 'Culpa tuya' / AMAZON PRIME VIDEO

¿No creen que en esta segunda parte Noah está demasiado pendiente de Nick? Su vida está totalmente influenciada por él.

Nicole Wallace: Yo tuve una pequeña contradicción, porque tuve miedo de poner eso como ejemplo. Pero al final creo que es muy real. Yo también pienso en mis 18 años y, cuando te enamoras, tu mundo se vuelve esa persona. Por eso creo que me gusta más la tercera parte, porque se cambia un poco eso. En esta estamos todavía en ese momento en el que Noah se da cuenta de dónde se ha metido y de que ha puesto a otra persona por delante de ella misma, que no se está protegiendo y que se está dejando de lado, como cuando se pierde su primer día de universidad. Hasta que le dice a Nick: voy a averiguar lo que nos está pasando, si quieres seguir en esta relación o no, si le vale la pena confiar en él... Hasta que todo explota. Creo que es una realidad bastante honesta.

Mercedes Ron: Todas las relaciones, cuando ha pasado el momento inicial de la atracción, pasan por ese momento en el que tienes que averiguar si tenéis los mismos ideales, si vais por el mismo camino y queréis llegar al mismo sitio. 'Culpa tuya' está mostrando ese momento.

¿Cuando escribió los personajes tenía claro que no iban a dar lecciones, que serían imperfectos?

Mercedes Ron: Totalmente. Lo que intento con mis libros es que la historia sea lo más realista posible, sobre todo al crear a los personajes, y darles una razón por la que hacen las cosas que hacen. Aunque se equivocan, porque es la primera relación seria que tienen y están aprendiendo a quererse. Lo de las carreras de coches ya es más fantasioso, por diversión.

Noah y Nick tienen momentos de amor-odio muy intensos. ¿No sería el ejemplo de una relación tóxica?

Mercedes Ron: Yo más que tóxica diría que, en esta segunda parte, el mundo está en contra de ellos dos y se generan muchos malentendidos. No es que Nick quiera ser celoso o que Noah quiera tener celos de Sofía, sino que todos los están empujando a hacerles sentir así.

Nicole Wallace: Están aprendiendo a comunicarse, a sentir inseguridades, a tener miedo a perder a la otra persona, a sentirse queridos, a saber lo que quieren del otro, mientras que todo el mundo se lo está poniendo superdifícil para que no salga bien.

Mercedes Ron: Además, están en momentos distintos. Noah está pensando en la universidad y Nick ya está trabajando.

Nicole Wallace: Nick y Noah son esos polos opuestos que se atraen, dos personas muy diferentes que se quieren muchísimo pero no son compatibles. Y para que lo suyo funcione tienen que trabajar mucho, mirar mucho hacia adentro, y hay gente que todavía no está preparada. En esta película es ahí donde están Noah y Nick.