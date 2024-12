Clara Galle: "Nunca he hecho un proyecto sin saber que luego iba a empezar otro"

Antes de debutar en la segunda temporada de 'El internado: Las Cumbres', Clara Galle (Pamplona, 2002) se había hecho conocida por ser la chica de los 'Tacones rojos' del videoclip de Sebastián Yatra. Después protagonizó en Netflix la saga 'A través de mi ventana' y la serie 'Ni una más', a las que seguirá el año que viene la nueva ficción de los productores de 'Élite', 'Olympo'. Pero antes se ha convertido en la representante española de la tercera y última temporada del 'thriller' 'The Head', producido por The Mediapro Studio, que acaba de llegar a Max.

'The Head' cuenta, como en las anteriores temporadas, con un reparto internacional. ¿Cómo ha llevado rodar en inglés?

Muy bien. Tuve la suerte de que mis padres, que no hablan inglés, me apuntaran a una academia cuando tenía 5 años porque pensaban que era muy importante para mí. Me enamoré del idioma y seguí estudiándolo mucho tiempo. Además, siempre me ha gustado el cine y lo he visto en versión original. Así que me desenvuelvo bien.

Su personaje es uno de los conejillos de indias de un experimento científico al margen de la ley. ¿Qué le gustó de él?

Me gustó que no tenía nada que ver conmigo, excepto esa cosa un poco de locura que tiene y que todos sacamos en pequeñas dosis. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esa gente que se arriesga tanto en la vida y que no le importan las consecuencias, porque creo que suelen tener un trasfondo bastante duro detrás. Me interesaba la idea de descubrir ese 'background'. También me gusta todo lo 'gore' y la acción de la serie, me encantaría repetirlo en otros proyectos.

Le suelen dar personajes de chicas muy echadas para alante.

Sí. Siempre he tenido personajes de mujeres muy decididas, que no se achantan, unas más maduras, otras más adolescentes, otras más inconscientes... He descubierto que una chica echada para alante puede ser de mil maneras diferentes. A mí me gusta mucho, porque esa es una parte mía que tengo en común con todos los personajes que he hecho. ¡A ver cuándo me toca hacer un personaje un poco cobarde!

¿Trabajaron sabiendo desde un principio quién estaba detrás de la muertes que se producen en la serie?

Sí, teníamos el guion completo. Pero cuando lo leía cambié cinco veces de asesino, no sabía quién era. De hecho, no acerté.

¿Se lleva los personajes a casa o le resulta fácil desconectar cuando acaba el rodaje?

Siempre había pensado que sabía desconectar, pero últimamente me he dado cuenta de que no, que algo se me queda. Hace poco volví a casa y estaba como superemocional, supersensible y no entendía la razón. Hasta que me di cuenta que ese día había rodado una escena superfuerte y era normal que me hubiera quedado algo, porque el cuerpo tiene memoria. Por mucho que le digas al cerebro que ya no estás ahí, el cuerpo ha recibido ese estímulo. Además, trabajo mucho desde lo personal, aunque luego en el set transforme esa vivencia y la acerque al personaje. En la empatía es donde encuentro las armas más puras para poder interpretar.

¿Le afecta la inestabilidad que va asociada a su trabajo?

Es que yo he tenido mucha suerte, porque nunca he hecho un proyecto sin saber que luego iba a empezar otro. Sé que eso es un privilegio y que poca gente lo puede decir. Me recuerdo a mí misma que en algún momento eso va a dejar de ocurrir, así que aparecerán las preguntas y las dudas sobre mí misma, que es lo que pasa cuando llega la incertidumbre. Pero a mí también me gustan muchas otras cosas: escribir, sigo estudiando mi carrera en la universidad...

Clara Galle, en la tercera temporada de 'The Head' / THE MEDIAPRO STUDIO

Estudia arte.

Sí, historia del arte. Así que tengo cosas a las que agarrarme y, además, me gusta mucho vivir. Mi trabajo se basa en la realidad, así que viajo, conozco gente, porque ¿en qué me voy a basar cuando tenga que interpretar si no he tenido vivencias personales? En algún momento tengo que dejar de trabajar para pasármelo bien, para sufrir, para llorar, y luego poder conectar con un guion cuando lo lea y lo tenga que interpretar.

Dice que le gusta escribir. ¿Se plantea escribir algún guion?

Me encantaría. Es algo que se hace mucho en la industria americana, que muchos actores son luego productores y guionistas y desarrollan sus ideas. Creo que en España todavía no se ha dado ese 'boom', como lo que ha hecho Mario Casas con 'Mi soledad tiene alas'. En cada proyecto que hago conozco a gente con la que quiero repetir y con la que se me ocurren ideas que desarrollar.

¿Qué tipo de historia haría?

A mí me gustan todos los géneros pero lo que más me llama la atención son las historias cotidianas, historias reales, simples, pero que llevadas a la pantalla te das cuenta de lo grandes que son. Eso es lo que me gustaría contar.