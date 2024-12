Juliana Canet estrena programa de libros con Marina Porras: "El debate sobre la literatura catalana no me sorprende, quieren que seamos tontos"

“Solemos pensar que nadie consumirá los productos culturales y no pasa nada, está bien que nadie los vea, porque simplemente se tienen que hacer”, declara la ‘influencer’ catalana Juliana Canet (Cardedeu, 1999). Quedan minutos para que la librería Documenta de Barcelona acumule más de 40 personas de todas las edades para hablar sobre el libro ‘Mirall trencat’, de Mercè Rodoreda, en el nuevo club de lectura transmedia, ‘Club Tàndem’, de la plataforma 3Cat. “Hay un prejuicio absurdo con todo lo cultural”, añade la crítica literaria y escritora Marina Porras (Rubí, 1991), que copresenta el programa con Canet.

‘Club Tàndem. Relectures i Obsessions’ es una conversación entre Porras y Canet sobre literatura catalana en formato videopódcast en 3Cat y plataformas como Spotify. Cada episodio parte de una temática y un libro clásico de la literatura catalana, que las presentadoras relacionan con películas, series, música y referencias pop en general, y que vinculan también con su vida privada. “Aunque hablemos de nuestras experiencias, nadie podría saber dónde vivo o el nombre de mi pareja solo escuchando el programa”, aclara la creadora de contenido.

Cada entrega tendrá una parte presencial con los oyentes, un club de lectura que se celebrará cada mes en una librería diferente de Catalunya. El primero, sobre Rodoreda, se celebró este miércoles, y en los próximos meses abordarán autores como Víctor Català, Josep Pla, Gabriel Ferrater, Montserrat Roig, Josep Maria de Sagarra, Joaquim Ruyra y Llorenç Villalonga.

Juliana Canet y Marina Porras presentan el primer club de lectura transmedia de 3Cat / MANU MITRU. EPC

La literatura catalana, en debate

La llegada del programa ha coincidido después de que trascendiera que las materias de Literatura Catalana y Literatura Castellana dejarían de ser materias de modalidad en segundo de bachillerato para ser relegadas a optativas en primero. Una medida que finalmente la consellera de Educació i FP, Esther Niubó, rectificó y garantizó que ambas literaturas se mantendrían como materias de modalidad. “A mí no me sorprende este debate porque quieren que seamos tontos”, reivindica Canet. “Estoy radicalmente en contra de esto porque es mejor para todos que haya una buena enseñanza de la literatura desde el principio y se mantenga durante toda la escolarización”, añade la presentadora del programa ‘Que no surti d’aquí’.

“Es un debate tan básico que no puedo entender que todavía se hable de esto y que, cada vez que esté en peligro la literatura, todo el mundo tenga que reivindicar lo que debería ser una verdad básica y asumida”, defiende la ‘influencer’, que confiesa que la escuela fue “muy importante” para ella a la hora de conocer los clásicos de la literatura. Por su parte, Porras tacha el debate de “absurdo”. “Si no te explican la propia tradición en el colegio, es una cosa que se pierde”, critica la crítica cultural.

Tradición lectora

La vinculación de las divulgadoras con los clubs de lectura viene de lejos. Canet participó en el club de lectura Menjamots desde los nueve hasta los 18 años en la biblioteca pública de su pueblo. “Después fui yo quien hice el club de lectura a los niños durante un par de años y ahora lo hace mi hermana”, explica la creadora de contenido. Por su parte, Porras organiza los encuentros en la librería que trabaja. “Siempre te acabas sorprendiendo porque hay alguien que acaba leyendo las cosas desde un lugar diferente al tuyo”, expone.

Juliana Canet y Marina Porras durante su club de lectura en la librería Documenta de Barcelona / MANU MITRU

Las dos entraron a la lectura desde pequeñas como una actividad más bien solitaria y privada. “Empecé a ponerlo en comunidad en un mundo de internet, de blogs y redes, donde a todo el mundo le gustaba lo mismo que a mí”, detalla la periodista. “Yo tuve un momento en la adolescencia de esta literatura juvenil que se puso de moda, como 'Los juegos del hambre', que hubo mucha gente que igual no tenía un perfil tan lector que se apuntó a leer. Recuerdo que era un tema de conversación igual que podía ser una serie de Disney Channel. Era algo muy 'mainstream'”, apunta, por su parte, Canet.

De Shakira a la literatura

Con este proyecto, la 'influencer' pasa del mundo de las redes sociales y la prensa del corazón (con el programa 'Que no surti d'aquí') a la divulgación cultural. "Entiendo que impacte que esté hablando sobre si Shakira tiene un novio por la mañana y luego esté haciendo una presentación de 'Mirall trencat' por la tarde", comenta la comunicadora, que estudió Filología Catalana en la universidad.

En los últimos años, Canet se ha convertido en la creadora de contenido más relevante del panorama catalán. "Ha habido un cambio muy positivo que es, sencillamente, que la gente ha entendido, como ha ocurrido en tantos otros ámbitos de la vida, que el catalán es apto para hablarlo en internet. Sorprendentemente, es algo que la gente no había visto hasta ahora", celebra. 'Club Tàndem' también se podrá consumir a través de las redes sociales, siguiendo la apuesta de 3Cat por crear contenido en internet para los más jóvenes.