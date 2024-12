Las redes dictan sentencia al ataque de Jorge Javier a 'Ni que fuéramos': "Con tal de no perder un céntimo..."

El final de 'Sálvame'fue uno de los eventos más mediáticos de la televisión el año pasado, y se siguió de cerca cómo continuaron con sus respectivas carreras los colaboradores habituales del programa. Mientras Belén Esteban, Kiko Matamoros y Kiko Hernández se sumaron al elenco de 'Ni que fuéramos Shhh', que se emite en el canal Ten, Jorge Javier Vázquez se volcaba en su nuevo proyecto: 'El diario de Jorge', emitido en Telecinco.

Un comentario inesperado

En el programa de este miércoles día 18, Jorge Javier invitó a María, una mujer de 73 años, para ayudarla a encontrar pareja. Tras su testimonio, la mujer recibió la llamada de un hombre de 71 años que quería conocerla.

En cuanto finalizó la conversación, María hizo un comentario sobre los compañeros de Vázquez en 'Sálvame': "He preguntado por Belén y por los Kikos y me han dado dónde trabajan ahora", a lo que seguidamente añadía: "A ver si ponen la tele que se vean más canales que está todo privado y yo no lo puedo ver", dijo sin saber que el canal Ten es gratuito y de la TDT.

Ante este comentario Vázquez saltó a la defensa de Telecinco: "Más canales no porque entonces nos quitan la publicidad y cobramos menos. Lo que tenemos que hacer es quitar más canales", comentaba el presentador zanjando el tema. Sin embargo, en cuanto la mujer abandonó el escenario, el excolaborador de 'Sálvame' decidió añadir una segunda frase a su comentario inicial: "Más canales, más canales… solo tendría que haber Telecinco, Mediaset, todo nuestro", ironizaba Vázquez, lanzando un pequeño ataque a sus antiguos compañeros.

Las reacciones en redes

El comentario del presentador ha creado un gran revuelo en redes, donde se le califica de "vendido" y "egocéntrico". Los usuarios han criticado a Vázquez alegando que lo único que le importa es el dinero: "Estúpido. Vendido. Has quedado relegado a que te den lo que sea con tal de no perder un céntimo de sueldo", ha escrito un internauta.

A este se han sumado muchos otros comentarios en los que se da a entender que el presentador siempre ha sido de esa manera: "Jorge Javier Vázquez siempre ha sido así… un egocéntrico y dictador. Ya lo demostró al no ir al final de Sálvame… y sospecho que no quiere que a sus excompañeros les vaya de lujo porque él ya no es el dueño del cortijo…"

El comentario de Jorge Javier ha quedado tachado de "decepcionante" y fuera de lugar entre los internautas de redes sociales, que no han dudado en dejar clara su postura al respecto.