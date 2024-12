50 años hablando de los 40 años

Posiblemente ustedes ya hayan visto un vídeo que corre por las redes sociales, y que es un extracto de un programa especial del conocido 'Un, dos, tres... responda otra vez' del año 1982, en la época en la que lo presentaba Mayra Gómez Kemp. En lugar de concursantes anónimos, en esta ocasión participaban artistas de primera línea: María Dolores Pradera y Alberto Cortez, que fueron receptores de preguntas que formulaba Mayra y que reunían un nivel cultureta bastante potente del tipo: "Yo les digo nombres de obras españolas de teatro, y ustedes deben contestar el autor. Por ejemplo: si digo "Historia de una escalera", ustedes contestarán Antonio Buero Vallejo" Un, dos, tres... responda otra vez... Bueno, Pradera y Cortez contestaron correctamente a quienes eran los autores de 'Bodas de sangre', 'Los intereses creados', 'Fuenteovejuna', 'Anillos para una dama', 'La vida es sueño', 'Don Gil de las calzas verdes', 'El sí de las niñas', 'El baile'... y no más porque se acabaron los 45 segundos.

Esta escena del 82 me ha recordado un video del año 2022 del concurso 'Ahora caigo'. Busquen en YouTube "Joan & Juan "¡Ahora caigo!" donde le preguntan a un concursante el nombre de un apóstol de Jesús. Como pista le ponían las letras por este orden: UNJA y 30 segundos para contestar la pregunta. Las respuestas que disparaba nuestro amigo fueron: "Nuja, eeehhh, Jun, emmm, Me van a matar, Januuuu... Eeeee, Anju, Naju, Juna, Janu, Emmm No he leído la biblia, lo siento. Soy agnóstico". Faltan tres segundos. Se acelera la cuenta atrás, suenan bocinas, mec, mec, meeec... "No lo sé. Es que no he leído la Biblia", mientras le advierte con energía el presentador, el gran Arturo Valls: "¡Pero si lo llevas escrito!" (en el jersey tenía enganchada una pegatina en la que rezaba su nombre). Y el concursante: "¡No puede ser! ¡¡Me ha puteado, me ha devuelto la vida esto!! Lo he visto tantas veces que se me ha borrado de la mente". Sí: ha intuido usted bien: el concursante se llamaba Joan.

Traslademos preguntas y respuestas de 1982 al futuro 2025, dirigidas ahora a artistas españoles de primera línea. Me vale cualquier nombre. Tengo la percepción que los concursantes no responderían bien ni siquiera el 10% de las preguntas. Posiblemente algo no hemos gestionado bien y nos hemos pasado 50 años hablando de los 40 años, ignorando una buena parte de la cultura y la educación.