¿Qué se puede ver en la tele en las Navidades?

Un año más, las cadenas de televisión celebran las Navidades echando mano de la música, el humor y el cine. Las propuestas van desde los especiales de 'El Grand Prix' y 'La revuelta' y los protagonizados por Estopa y Rosario, en La 1 de TVE, al monólogo del 2024 servido por Buenafuente, en TV3, pasando por una Nochebuena con 'Tu cara me suena' en Antena 3, la gala musical de Telecinco y las citas de 'First dates', en Cuatro.

En Nochebuena, aparte del mensaje del Rey (21.00 horas), no faltará el gran clásico de la cadena pública, 'Telepasión', con Patricia Conde y Aitor Albizua dando paso a las actuaciones musicales de los presentadores y actores de TVE.

Para Sant Esteve vuelve a TV3 y 3Cat el 'showman' Andreu Buenafuente, quien repasará el año desde el Teatre Victòria con un monólogo de humor que se ha convertido en una tradición de estas fiestas, 'El 24', en el que tratará los grandes temas que han marcado el año que acaba: el regreso de Carles Puigdemont, la gestión de la DANA, la victoria de Trump, los jóvenes del Barça, los escándalos de la monarquía... Todo desde su punto de vista particular y con la incorporación de sorpresas.

Asimismo, la música y el espectáculo televisivo están asegurados en la cadena principal de Atresmedia con 'Nochebuena con Tu cara me suena', especial en el que se hará el repaso más completo a las mejores actuaciones de su historia, las más emocionantes, las ganadoras, las más divertidas…

Este viernes, 19, ‘El Intermedio’ se viste de Navidad, ya que tendrá una representación navideña en el portal de Belén. Wyoming, como San José, y Cristina Gallego, como la Virgen María, acompañados por el resto de los colaboradores, se encontrarán con que alquilar un establo en Belén se ha convertido en una misión imposible por la crisis de la vivienda. También habrá un capítulo especial de la sitcom ‘Fachas’… Y otras muchas sorpresas…

El domingo, 22, La Sexta también ofrece el Especial Sorteo Lotería de Navidad. Y en la semana del día 23 la programación será normal con la única excepción de 'El intermedio', que hasta el 7 de enero ofrecerá los mejores momentos. El día 24 se emitirá 'Aruseros', pero no 'Al rojo vivo' ni 'Más vale tarde' (irá la versión 'Take away').

'Zapeando Navidad' traerá a Jiaping como Mamá Noel y regalos sorpresa. Se jugará con la IA para ver cómo serían los zapeanders de mayores partiendo de una foto de ellos de pequeños, se darán consejos para sobrevivir a la cena familiar de Nochebuena, saldrán a la calle a ver si la gente se atreve a decir a sus familiares lo que no les dicen a la cara, repasarán uno de los temas del año (los audios del rey Emérito) y propondrán un juego para hacer en familia en la cena de esa noche.

A las 21.00 horas del día 24 se emitirá el tradicional Mensaje del Rey y, después, los mejores momentos de 'El intermedio', para luego ofrecer 'El taquillazo'. El Día de Navidad se ofrecerá programación de festivo y por la noche, cine.