Nathy Peluso no se muerde la lengua y arremete contra David Broncano en 'La Revuelta': "Cada vez la cagas más"

Nathy Peluso siempre deja huella donde va, y su reciente paso por 'La Revuelta de Televisión Española no fue la excepción. La cantante argentina visitó el programa para promocionar su último álbum 'Grasa' y su gira internacional de 2025, que la traerá a España durante el verano. Sin embargo, la conversación con David Broncano tomó un giro inesperado cuando el presentador sacó a relucir una de sus nuevas preguntas polémicas: "¿Eres más machista o más racista?".

La reacción de Nathy fue inmediata y directa. Sin pelos en la lengua, replicó: "Cada vez la cagas más con las preguntas. Mi opinión es que por supuesto no lo tienes que preguntar. Me parece una pelotudez total." No se quedó ahí, añadiendo que Broncano podría hacer preguntas más entretenidas y menos controvertidas. Aunque Nathy no se cortó en expresar su descontento, su comentario arrancó una gran carcajada del público presente.

Las otras preguntas clásicas

Este enfrentamiento no fue lo único destacable de su visita. Como es habitual en el estilo de Broncano, el presentador intentó sacarle información sobre su saldo bancario y sus relaciones sexuales. La artista con su carisma de siempre, esquivó ambas preguntas con elegancia. Aunque no quiso decir cifras exactas, aseguró que tiene más dinero que en su última visita a 'La Resistencia'. Respecto a su vida amorosa, simplemente afirmó estar satisfecha, pero sin dar detalles específicos.

Nathy también aprovechó para recordar su reciente éxito en los Grammy Latinos, así como su paso por el famoso programa estadounidense 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon. La artista está en un momento de pleno auge, y su actitud desbordante y espontánea sigue conquistando tanto a fans como a críticos.

La polémica pregunta de Broncano ha dividido opiniones. Mientras algunos consideran que forma parte de su humor irreverente, otros creen que se está cruzando una línea innecesaria. La cantante se posicionó claramente del lado de quienes opinan que este tipo de preguntas no aportan nada positivo y son más provocativas que entretenidas.

Lo que es seguro es que, una vez más, Nathy se llevó todos los focos, demostrando que su autenticidad y franqueza son dos de sus mayores fortalezas. Ya sea en entrevistas polémicas o sobre el escenario, su personalidad única sigue dando de qué hablar.