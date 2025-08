La bruja Sabrina resucitará en Netflix

Los 'remakes' siempre son una opción que puede ser muy rentable para las productoras, y Netflix no pierde la ocasión, cuando cree que puede haber una lucrativa resurrección. Así, la conocida plataforma de televisión de pago ya prepara la nueva versión de la bruja adolescente Sabrina, y ha decidido contratar como protagonista a la actriz Kiernan Shipka.

Kiernan Shipka empezó a brillar gracias a su actuación como Sally Draper, la hija de Don Draper (el actor Jon Hamm) y Betty Draper (la actriz January Jones) en la aplaudida serie sobre el mundo de la publicidad 'Mad Men'.

"Esta es una versión más oscura y macabra de 'Sabrina, la bruja adolescente' y estamos muy emocionados de que el público vea a Kiernan haciendo suyo este icónico personaje", ha asegurado Roberto Aguirre-Sacasa, productor ejecutivo y guionista de este nuevo proyecto sobre la famosa serie televisiva de los años 90.

La historia de Sabrina Spellman, surgida del cómic 'The Chilling Adventures of Sabrina', tuvo una exitosa adaptación televisiva entre 1996 y 2003 con 'Sabrina, the Teenage Witch', una popular telecomedia para el público juvenil sobre una joven bruja -protagonizada por Melissa Joan Hart- que intenta llevar una vida normal en su instituto mientras aprende a dominar y controlar sus poderes sobrenaturales.

Según ha informado Netflix, la nueva producción sobre Sabrina tendrá dos temporadas, con 20 episodios en total, de una hora de duración cada uno.