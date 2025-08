Paula Vázquez: "Me identifico con #0 porque el papel de la mujer no está sexualizado"

Paula Vázquez ha vuelto a la televisión después de tres años de ausencia tres añospara oficiar como narradora de 'El puente' , un innovador 'docu-reality' que este lunes, 29 de mayo estrena el canal de pago #0 (22.00 horas), y con el que pretende redimir a este género de todas sus impurezas.

¿Qué sensaciones tiene con su vuelta a la tele después de tres años? La sensación que tengo es que ha merecido la pena esperar tres años a que llegara algo bueno a mis manos. Creo que el producto no va a defraudar. Es algo muy nuevo y un género nuevo. No dudé ni un instante cuando me llamaron y me hablaron de este programa.

¿Qué vio una persona con el paladar tan fino como usted en este proyecto para aceptarlo? Zeppelin es una apuesta segura porque llevan toda la vida haciendo ‘realitys’ y saben cómo hacerlos, aunque este no tiene nada que ver con los ‘Gran Hermano’ y demás. Zeppelin nos demuestra que una misma productora puede hacer dos formatos distintos dentro del género dependiendo del cliente. El ‘reality’ puede ser lo que el cliente quiera.

¿Qué supone para usted regresar a la tele? Empezar de Cero (ríe). ¡Qué bonito! Me dijeron al principio que el proyecto venía sin presentador, y que fue Fernando Jerez (director de #0) el que propuso que lo hiciera yo. Estoy agradecida por que se hayan acordado de mi para un formato como este que 'a priori' se lo suelen ofrecer a un hombre, por ser de aventura y fuera de España. Estoy encantada con ese empeño que han puesto en que de verdad tenga una factura elegante. Ya lo dije en un tuit: “Hemos venido a hacer un programa y nos ha salido una película”.

¿Por qué cree que va a enganchar con el público? Porque no es un ‘reality’ al uso, ya que el público no tiene nada que opinar: aquí no nominan, no expulsan y tú eres un mero espectador, lo que genera muchísimo contenido aunque nadie nos lo imaginábamos. Estamos acostumbrados a tener que reactivar el ‘reality’ para que pasen cosas porque es diario, y aquí son solo ocho capítulos. Es perfecto porque nos ha dado tiempo a condensar todo lo que ha pasado. Y de una forma parecida a cómo se cuenta en ‘Perdidos’, con saltos de tiempo.

Aquí más que presentadora, es narradora… Sí, ya me dijeron que no iba a estar en contacto con ellos ni me iban a ver nunca. Iba a ser un hilo conductor y yo acepté encantada.

¿Eso significa que saca más su faceta de actriz? Los presentadores tratamos de hacer nuestro trabajo lo más creíble posible dentro de un guion que te escriben, con lo que en cierto modo actuamos. No entiendo por qué seguimos sin derechos, y Antena 3 puede continuar emitiendo los domingos refritos de cuando yo tenía 20 años sin mi permiso. Esas imágenes y esos textos están obsoletos y yo agradecería que me pidieran autorización. Pero si me pagaran como a los actores lo agradecería todavía más. Estamos cubriendo un montón de minutos de televisión utilizando la imagen de gente que nos la hemos currado mucho. ¿Por qué no me pagan como a las actrices? Nosotros no tenemos un sindicato que nos defienda.

¿Qué tipo de ofertas ha recibido en estos tres años para haber tenido que rechazarlas todas? Algunas no suponían un reto para mi porque ya estaba hecho, como la de ‘Supervivientes’. Nunca lo he dicho , pero como Raquel Sánchez Silva ya lo ha contado puedo explicar ahora que no lo quise hacer porque no se parece a cuando yo hice ‘La isla de los famosos’. Ha habido otros grandes formatos que me han ofrecido y que no me veía presentándolos.

¿Se puede permitir el lujo de estar tres años sin trabajar con la que está cayendo en su profesión? Empecé con 16 años y vengo de una familia muy humilde. Desde el principio pensé que no iba a ser una carrera de fondo, sino un esprint. Por eso invertí y me hice un plan B, C y D. Hoy en día me puedo permitir retirarme de la tele. Mentalmente estaba ya retirada: ni siquiera tengo mánager. Me he comprado unos terrenos en Galicia para hacerme una casita de piedra y cristal. Me voy a retirar allí porque he hecho los deberes.

¿No influyó en ese parón el hecho de que Antena 3 no le renovara? No me renovaron, pero tuve ofertas de otros sitios. Lo que pasa es que no me gustaba lo que veía y no quería defender cosas con las que no me identifico. En cambio, me identifico con #0, porque el papel de la mujer no está sexualizado y puedo aspirar a tener mi propio programa de ‘prime time’.

¿Ha notado la presencia de alguna mano negra durante estos años? Yo tengo enemigos en esta profesión porque llevo 25 años. Pero no es un solo factor el que hace que te retires de la tele. Quien toma la decisión final soy yo. Necesitaba parar por mi salud emocional y física. Congelé mis óvulos para preservar mi maternidad en el caso de que un día sienta el instinto maternal que ahora no siento.

También paró un año y pico después de hacer ‘Fama’, en Cuatro… Aquello fue un tema moral. Yo me crié con mis abuelas en una aldea gallega con mentalidad de pueblo y quería que solo hablasen de mi trabajo. Y que mis abuelas estuvieran orgullosas y no sintieran vergüenza. En todas las películas que me ofrecieron, incluida una de Bardem, tenía que enseñar las tetas. Renuncié a trabajos en mis inicios televisivos porque no entiendo el entretenimiento como un lugar donde humillarte y abusar de ti. Por eso tengo una cláusula de objeción de conciencia en todos mis contratos por la que dejo claro que la vida privada de la gente no me interesa. Es más, a mí me llegan a decir que tengo que hacer 'Supervivientes' en biquini, y digo “no, lo va a hacer tu madre”.

¿Le ha gustado la tele que ha visto en estos tres años de retiro? Lo que he visto es que en Antena 3 no hay mujeres en espacios de entretenimiento. Hay hombres que tienen tres o cuatro programas al mismo tiempo, pero ninguna tía, excepto Susanna Griso, que hace periodismo. Cuando salí de A-3 me dijeron que es que no tenían programas de entretenimiento. Y Manel Fuentes tiene dos y el otro tiene tres. ¿Eso cómo se llama? Yo lo llamo misoginia. De repente, las mujeres no entretenemos: ¿qué somos, floreritos? Hay presentadoras que cobran sueldo de colaboradoras cuando tienen más protagonismo que ellos. Yo no llegaré a cobrar lo que ha cobrado en ‘prime time’ Xavier Sardá. ¿Por qué, si hago la misma audiencia?