Ufesa presenta un equipo que combina robot de cocina y freidora de aire

Ufesa ha presentado el TotalChef RK15 Combo, un equipo que combina las funciones de un robot de cocina y una freidora de aire. El dispositivo permite alternar entre una jarra estanca de 4,5 litros y una cesta de 5 litros.

El robot incorpora 15 programas automáticos, báscula integrada, velocidades de 0 a 12, función inversa y un rango de temperatura de entre 37 y 160 grados. También incluye un temporizador de hasta 90 minutos y una pantalla digital de 10 pulgadas desde la que se pueden consultar más de 150 recetas interactivas.

Funciones

Entre sus funciones se encuentran la cocción lenta, el amasado, la preparación de arroz, la cocción al vapor, la elaboración de purés y smoothies, el modo Turbo y la técnica sous vide. El equipo isuma varios accesorios, como varillas batidoras, pala mezcladora, cuchilla, espátula, cesta de vapor y una tapa con procesador de alimentos y cortador-rallador.

Noticias relacionadas

La parte destinada a la cocción con aire incorpora 12 programas preestablecidos, temperatura regulable de hasta 200 grados y un temporizador de hasta 60 minutos. También dispone de una ventana de visualización, una rejilla para cocinar en dos niveles y conectividad Wi-Fi, tanto en el robot como en la freidora