Boox presenta el Palma 3, un dispositivo de tinta electrónica con Android 16

Boox ha presentado el Palma 3, un dispositivo de tinta electrónica diseñado para leer, consultar contenidos y utilizar aplicaciones de forma más limitada que en un smartphone. El equipo cuenta con una pantalla monocroma eInk Carta1300 de 6,13 pulgadas, resolución de 824 × 1648 píxeles y una densidad de 300 ppp.

El dispositivo funciona con Android 16 y acceso a Google Play, por lo que permite instalar aplicaciones de lectura, mensajería, audiolibros o música. También incluye WiFi, Bluetooth 6.0, puerto USB-C con OTG y una ranura microSD compatible con tarjetas de hasta 2 TB.

Aspectos técnicos

En el apartado técnico, el Palma 3 incorpora un procesador Qualcomm 6690, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno y una batería de 3.950 mAh. Su cámara trasera ofrece una resolución de 16 megapíxeles e incluye flash LED, mientras que el sistema de audio dispone de micrófonos duales y altavoz.

El modelo tiene unas dimensiones de 159 × 78 × 7,8 milímetros y un peso aproximado de 195 gramos. Su carcasa combina un marco de aluminio anodizado con una trasera de fibra de vidrio, y estará disponible en color Gris Titanio. También es compatible con el lápiz BOOX InkSense Plus para tomar notas y realizar anotaciones.

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El Palma 3 tendrá un precio de 339,99 euros y su disponibilidad se anunciará próximamente.