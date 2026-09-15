Trump interrumpe al jefe de Nvidia para decir que el temor a una IA descontrolada es un "bulo" que favorece a China

Las advertencias sobre el descontrol de la inteligencia artificial amenazan con romper la alianza que une a Donald Trump con Silicon Valley, meca de la industria tecnológica. En un gesto inusual, el presidente de Estados Unidos ha interrumpido un acto público del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, para asegurar que las preocupaciones amplificadas estos días por el sector son un "bulo" que favorece a China.

El mandamás de la compañía más valiosa del mundo participaba en un congreso en Los Ángeles cuando uno de sus asistentes irrumpió en el escenario para llevarle su móvil. Al otro lado estaba Trump en altavoz. "Los robots no van a tomar el control del mundo. Eso no va a suceder", le dijo en una llamada que rápidamente se ha convertido en un fenómeno viral.

El presidente estadounidense reitera así su frontal oposición a la petición de Anthropic de ralentizar el desarrollo de la IA de frontera para garantizar que los laboratorios son capaces de comprender cómo esta tecnología es cada vez más capaz de ejecutar acciones de forma autónoma y sin autorización de sus programadores. El llamado a la calma de Dario Amodei ha sido respaldado públicamente por archienemigos como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la creadora de ChatGPT, o Elon Musk, de SpaceX.

En su llamada, Trump calificó que ese plan para bajar una marcha oculta motivaciones políticas. La propuesta "simplemente le está haciendo el juego a mucha gente que no quiere que esto suceda (...) Y eso podría incluir a políticos. También podría incluir a China", aseguró sin dar más detalles. "Los centros de datos son geniales, y hacen que la gente sea rica, y hacen que los estados sean ricos (...) son el petróleo de los próximos 20, 25 años".

Huang coincidió con las acusaciones del presidente. "Tiene razón. No vamos a permitir que eso suceda, señor", la respondió ante la atónita mirada de los asistentes a su panel. Las acciones de Nvidia, que diseña los chips necesarios para dar forma a la IA generativa, reaccionaron ayer a la insólita alianza para una desaceleración tecnológica con una caída del 3,4%.

El directivo aseguró que el pánico desatado por la creencia de que la IA "podría matarnos a todos antes de que acabe la década" —amplificada por el exingeniero de Anthropic Jacob Coxon— ha creado una falsa disyuntiva entre la innovación rápida y la seguridad de la IA. Huang ya había asegurado antes que las predicciones apocalípticas que condicionan el pensamiento de gran parte del sector "no están basadas en la ciencia".