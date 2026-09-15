NOVEDADES
Shark Beauty lanza FlexStyle IonCurl, un secador de aire con más definición de rizos y menos encrespamiento
El nuevo modelo incorpora tecnología iónica y una función “Scalp Shield” para proteger el cuero cabelludo del calor excesivo
Shark Beauty ha anunciado el lanzamiento de la FlexStyle IonCurl, la última incorporación a su gama de secadores y peinadores de aire caliente FlexStyle. Según informa la compañía, este modelo busca ofrecer rizos más definidos y con más volumen, al tiempo que reduce el encrespamiento sin dañar el cabello por el calor.
Tecnología iónica y sistema CoandaBoost
La FlexStyle IonCurl integra dos tecnologías principales: Ion Smooth y CoandaBoost. La primera emite 200 millones de iones negativos para neutralizar la electricidad estática, reducir el encrespamiento y alisar los cabellos rebeldes. La segunda utiliza el efecto Coanda para atraer y enrollar el cabello alrededor del rizador, con una mayor fuerza de enrollado respecto al FlexStyle original, lo que según la marca permite rizos más elásticos y definidos en menos tiempo.
Protección térmica y nuevos controles
El dispositivo incluye un modo “Scalp Shield” que ajusta automáticamente la temperatura al secar cerca del cuero cabelludo, con el objetivo de proteger el cabello nuevo en crecimiento del calor excesivo. Además, incorpora un botón “Airset” que permite pausar el flujo de aire con un doble toque o activar un chorro de aire frío con un solo toque mientras se peina.
Disponibilidad y precios
La Shark FlexStyle IonCurl está disponible en nuestro mercado desde este mes de septiembre en la web de SharkNinja España y a la venta a partir del 22 de septiembre de 2026. Se comercializará en dos versiones: un modelo 5 en 1 en color rosa por 329,99 € y un modelo 4 en 1 en morado por 299,99
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