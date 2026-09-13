iRobot presenta Roomba Duo: un sistema de dos robots que limpian juntos

Roomba Duo combina una unidad principal de limpieza de suelos con una subunidad ultradelgada, formando un sistema robótico impulsado por un brazo mecánico de despliegue y una base de aeronavegación unificada.

La unidad principal transporta y despliega la unidad secundaria: incorpora un brazo mecánico en la parte superior cuyo extremo se mantiene nivelado mientras se mueve, lo que permite bajar y liberar de forma segura un robot complementario compacto en espacios estrechos a los que la unidad principal no puede acceder.

Cómo trabajan juntos los dos robots

Ambos robots se conectan a través de la app Roomba Home con un mapa compartido del hogar y se comunican en tiempo real, utilizando IA para coordinar sus tareas de limpieza: la unidad principal aspira y friega a fondo las áreas amplias y abiertas, mientras que su compañero ultrafino llega debajo de los muebles, en espacios estrechos y a otros lugares que los robots aspiradores convencionales suelen pasar por alto.

Al dividir el trabajo entre dos robots especializados, el sistema amplía la cobertura dentro de una misma misión de limpieza y aporta un nuevo nivel de inteligencia a la limpieza del hogar.

Limpieza profunda en seco y húmedo sin fregar a mano

La unidad principal supera las limitaciones físicas de los robots aspiradores convencionales gracias a su cuerpo cilíndrico, que maximiza el espacio interno para alojar un módulo de lavado de suelos en húmedo y seco, un motor de alto rendimiento y una batería de gran capacidad.

Su rodillo de fregado PowerSpin Max de 60 mm de diámetro aplica 46N (aproximadamente 4,7 kg) de presión descendente, frotando el suelo con la misma eficacia que la limpieza a mano. Para residuos secos, ofrece una potencia de succión excepcional que levanta pelos de mascotas, migas de comida y suciedad diaria.

Como tratamiento previo, un calentador interno genera vapor controlado que se distribuye uniformemente sobre las áreas seleccionadas para ayudar a desprender la suciedad pegada sin exponer el suelo a un calor excesivo. Después, un rodillo con autolimpieza elimina la suciedad desprendida y los derrames pegajosos, y un componente de secado con aire caliente situado detrás del rodillo seca la superficie húmeda para ayudar a proteger los suelos de madera de la humedad prolongada.

Acceso bajo muebles bajos y limpieza de rincones

El robot complementario utiliza el Roomba Plus 575 Combo, lanzado a principios de 2026, y con solo 8,35 cm de alto y 29,8 cm de ancho se desliza entre sillas del comedor y limpia debajo de camas bajas, sofás y muebles de televisión.

Su mopa PerfectEdge se extiende hasta 31 mm hacia afuera, junto con el cepillo lateral extensible para bordes, y limpia automáticamente rincones, paredes y rodapiés, incluso alrededor de bordes irregulares, para eliminar pelo de mascotas, polvo y migas. Además, sus ruedas omnidireccionales de elevación por aire superan umbrales de hasta 3,5 mm y permiten continuar limpiando en varias habitaciones sin atascarse.

Navegación avanzada y mantenimiento autónomo

Ambas unidades están equipadas con ClearView Pro LiDAR de doble línea y PrecisionVision AI para detectar y esquivar objetos habituales del hogar. La unidad principal incorpora cámaras con IA en la parte superior que capturan una vista más amplia de las habitaciones, los muebles y la distribución del suelo, lo que ayuda a crear mapas más detallados en casas grandes y de varias habitaciones e identificar manchas grandes o acumulaciones de suciedad para una limpieza profunda y dirigida.

Las grandes ruedas de 17 cm impulsadas por motores integrados proporcionan mayor estabilidad al robot principal mientras se desplaza entre diferentes espacios. La base compartida AutoWash se encarga del mantenimiento autónomo en un único lugar: incorpora un suministro centralizado de agua limpia y un depósito de agua sucia, lava y seca automáticamente las mopas y vacía el polvo recogido en una bolsa de gran capacidad para ofrecer meses de uso sin intervención.

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Salto adelante

Richard Li, CEO de iRobot, ha señalado que Roomba Duo representa un salto adelante en la forma de reinventar la robótica para el hogar, y que en lugar de pedirle a un único robot que lo haga todo, la compañía ha creado robots especializados que trabajan juntos como un único sistema inteligente. Según sus palabras, este enfoque es el principio de su visión de un hogar completamente autónomo que se cuide solo.