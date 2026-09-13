AsusZenbook 14 llega a España con procesadores Intel, AMD y Snapdragon

Asus ha anunciado la llegada a España del nuevo Zenbook 14, un portátil disponible en tres versiones según el procesador: AMD Ryzen AI 7 345, Intel Core Ultra 7 Series 3 y Snapdragon X. El equipo ya puede reservarse a través de la web oficial de la firma desde 799,99 euros.

Un diseño ligero con acabado de Ceraluminum

El Zenbook 14 parte de un peso de 1,1 kilogramos y cuenta con una tapa fabricada en Ceraluminum, un material que busca combinar resistencia y ligereza con un acabado de tacto similar a la cerámica. Según ASUS, esta superficie está diseñada para resistir arañazos, manchas y el uso diario.

El portátil está disponible en tres combinaciones de color inspiradas en la naturaleza: Arctic Blue, Komodo Coral y Zabriskie Beige. El chasis está planteado para facilitar el transporte entre distintos entornos, como oficinas, aulas, cafeterías o destinos de viaje.

La autonomía alcanza más de 21 horas, de acuerdo con la información facilitada por Asus. El equipo también incluye carga rápida y un cargador compacto USB-C que puede utilizarse para alimentar otros dispositivos.

Tres opciones de procesador con IA

Se ofrece con tres configuraciones principales. El modelo UX3480KA incorpora un procesador AMD Ryzen AI 7 345 con una NPU de 50 TOPS. Por su parte, el UX3480AA cuenta con procesadores Intel Core Ultra 7 Series 3 y una NPU de hasta 50 TOPS.

La tercera versión, identificada como UX3480QA, utiliza un procesador Snapdragon X con una NPU de 45 TOPS. ASUS señala que las tres configuraciones están preparadas para ofrecer funciones relacionadas con la inteligencia artificial, la creación de contenido, las búsquedas inteligentes, la productividad y la multitarea.

Los modelos compatibles incluyen las funciones asociadas a los equipos Copilot+ PC. El sistema térmico incorpora un ventilador de mayor tamaño y un flujo de aire refinado para mejorar la evacuación del calor. También dispone de protección adicional contra el polvo y admite hasta 35 W de TDP.

Pantalla OLED y conectividad

El portátil incorpora una pantalla OLED con formato 16:10 y una relación pantalla-cuerpo de hasta el 89%. Algunas configuraciones incluyen un panel ASUS Lumina OLED con resolución 3K y una frecuencia de refresco de 120 Hz.

El apartado multimedia se completa con dos altavoces compatibles con Dolby Atmos. El Zenbook 14 también dispone de un touchpad de mayor tamaño y un teclado retroiluminado, según la configuración.

En cuanto a conexiones, el equipo integra puertos USB-C, USB tipo A, HDMI y un conector de audio combinado. Esta selección permite conectar distintos periféricos sin depender de adaptadores adicionales para el uso cotidiano.

Funciones de cámara y seguridad

El Zenbook 14 cuenta con cámaras mejoradas mediante inteligencia artificial y es compatible con Windows Studio Effects. También incorpora reconocimiento facial mediante Windows Hello y el sistema de seguridad Microsoft Pluton.

Tres meses de Google AI Pro

Como parte del lanzamiento, ASUS ofrece a los compradores del Zenbook 14 tres meses de Google AI Pro sin coste adicional. La promoción puede canjearse a través de la aplicación MyASUS.

El plan incluye acceso ampliado a los modelos Gemini de Google, mayores límites de uso en sus herramientas de inteligencia artificial y 5 TB de almacenamiento en la nube para documentos, fotografías, vídeos y proyectos creativos.

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Disponibilidad y precio

El Zenbook 14 ya está disponible para precompra en España a través de la web oficial. El precio de partida ronda los 800 euros euros.