Reconocidos matemáticos advierten sobre el "efecto destructivo" de la IA en su disciplina

Veinticinco ganadores de la Medalla Fields, equivalente al premio Nobel de matemáticas, advirtieron en una carta el viernes sobre un posible "efecto destructivo" de la inteligencia artificial (IA) en las investigaciones en esta disciplina.

La alerta llega días después de que OpenAI anunció que uno de sus modelos de IA había resuelto, en menos de cuatro días, una ecuación matemática de más de un siglo de antigüedad.

La IA "ofrece el potencial de reforzar y acelerar el estudio y la comprensión de las matemáticas", escribieron los prestigiosos investigadores firmantes.

"Las matemáticas, como profesión, van a tener que adaptarse a estos cambios de varias maneras", agregaron.

Sin embargo, advirtieron que son "las decisiones de los humanos que controlan esta tecnología" las que "en gran medida" determinarán "si es beneficiosa para la disciplina o si tiene un efecto destructivo".

Además, señalaron que los objetivos de las empresas de IA y los de la comunidad matemática están "gravemente desalineados" y que la tendencia representa "una amenaza general para el trabajo intelectual".

OpenAI anunció el martes que un modelo aún no publicado había resuelto el problema de Navier-Stokes después de un esfuerzo de 88 horas que implicó a miles de agentes de IA trabajando en paralelo.

Este ejercicio es uno de los siete Problemas del Milenio, galardonado cada uno con un millón de dólares.

El anuncio se vio empañado por las declaraciones del matemático australiano Tristan Buckmaster, que acusó similitudes entre sus trabajos y los de OpenAI.

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Desde el año pasado, varias empresas de IA han informado de avances en matemáticas, siendo la resolución de la ecuación Navier-Stokes la más destacada hasta el momento.