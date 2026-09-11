RayNeo GT Max: una pantalla de cine de 267 pulgadas frente a los ojos

Las RayNeo GT Max son unas gafas de realidad aumentada concebidas para disfrutar de películas, series y videojuegos en una pantalla virtual de gran formato. Su principal atractivo es una pantalla equivalente a 267 pulgadas, acompañada de un campo de visión de 59 grados y tres modos de visualización para adaptar la imagen a cada situación.

La pantalla virtual también puede configurarse en tamaños equivalentes de 227 y 307 pulgadas. Las gafas se conectan mediante USB-C a un teléfono, una tableta, un ordenador o una consola portátil compatibles. En la tienda oficial europea de RayNeo cuestan 459 euros durante la promoción de lanzamiento, frente a un precio habitual de 489 euros.

Una pantalla de cine portátil

La imagen ocupa un espacio amplio dentro del campo de visión gracias a los 59 grados de amplitud. La diferencia se aprecia especialmente frente a unas gafas con un campo de visión más estrecho: la pantalla queda menos limitada a una pequeña ventana y adquiere una presencia más próxima a la de una sala de cine.

Las 267 pulgadas no corresponden a un panel físico, sino al tamaño aparente de la pantalla virtual que se ve a través de las gafas. El usuario puede escoger entre tres dimensiones: 227, 267 y 307 pulgadas. La pantalla aparece delante de los ojos y su comportamiento cambia según el modo seleccionado.

Las GT Max están claramente orientadas al consumo de contenidos. Son una pantalla personal para ver una película en el sofá, jugar durante un viaje o reproducir una serie sin ocupar el espacio de una televisión convencional.

Imagen Micro-OLED Full HD

Las gafas utilizan un sistema Micro-OLED SeeYa de 0,6 pulgadas, con una resolución de 1.920 × 1.080 píxeles. La imagen funciona a 120 Hz en contenidos 2D y a 60 Hz en contenidos 3D.

Los 120 Hz favorecen una reproducción fluida de los movimientos, algo que se aprecia tanto en las escenas de acción como en los videojuegos. En 3D, la frecuencia se establece en 60 Hz, un valor específico para este tipo de reproducción.

La cobertura de color alcanza el 98% del espacio DCI-P3 y el 145% del espacio sRGB. La precisión cromática es de ΔE < 2, mientras que la relación de contraste llega a 200.000:1. En conjunto, estas características sitúan la imagen en un nivel adecuado para películas y juegos, donde el contraste, la fluidez y la reproducción del color tienen un peso importante.

El brillo cambia según el modo utilizado: 336 nits en el modo fijado, y hasta 1.200 nits en el modo no fijado.

La resolución angular es de 38 píxeles por grado. Este valor describe la cantidad de detalle visible dentro del campo de visión de las gafas.

Tres formas de ver la pantalla

Las RayNeo GT Max incorporan seguimiento espacial 3DoF mediante el chip Zone 360. El sistema reconoce la orientación de la cabeza y ajusta el comportamiento de la pantalla sin necesidad de una caja de procesamiento externa.

Es posible escoger entre tres modos, el Estable, que mantiene la imagen estable y suaviza los movimientos. Está pensado para utilizar las gafas durante viajes y desplazamientos.Modo fijado: deja la pantalla en una posición concreta del espacio, como una pantalla de cine situada frente al espectador. Modo de seguimiento: hace que la pantalla acompañe los movimientos de la cabeza y permanezca centrada.

Según se observa en las pruebas realizadas, el modo fijado es el más apropiado para ver una película con una posición estable. El modo de seguimiento resulta más práctico cuando se consulta contenido o se utiliza la pantalla durante el día. El modo estable ayuda a mantener una visualización cómoda cuando el usuario se encuentra en movimiento.

El sistema 3DoF registra la orientación de la cabeza, no la posición completa del cuerpo dentro de la habitación. Por eso, las GT Max funcionan como una pantalla virtual estabilizada y no como unas gafas con seguimiento 6DoF completo.

Dolby Vision y conversión HDR

Las GT Max son compatibles con Dolby Vision cuando se combinan con el RayNeo Pocket TV Pro. Este accesorio forma parte de la propuesta de RayNeo para reproducir contenidos con un rango dinámico más amplio y una mayor diferencia entre las zonas oscuras y luminosas de la imagen.

Las gafas también pueden convertir contenidos SDR a HDR en tiempo real mediante inteligencia artificial. La función aplica un procesamiento adicional a vídeos que no fueron creados originalmente en HDR.

El resultado es una experiencia especialmente pensada para películas y series con contenidos compatibles con HDR. En contenidos convencionales, la conversión SDR a HDR ofrece una alternativa para mejorar la presentación de la imagen, aunque el resultado siempre estará condicionado por la calidad del vídeo original.

OptiCare y corrección visual

RayNeo incorpora OptiCare, un sistema de atenuación de 3.840 Hz diseñado para reducir las molestias visuales durante el uso prolongado. La tecnología forma parte del enfoque de las GT Max hacia las sesiones largas de cine y gaming.

El confort final también está relacionado con el ajuste de la montura, la distancia interpupilar y la distribución de los 78 gramos de peso. OptiCare contribuye al objetivo de hacer más cómoda la visualización, pero no sustituye a una talla adecuada ni a una correcta colocación de las gafas.

Los usuarios que necesitan gafas graduadas pueden utilizar lentes personalizadas de Lensology. RayNeo recomienda esta opción para mejorar la nitidez y el ajuste durante sesiones prolongadas, una solución realmente recomendable. Las lentes graduadas se compran por separado.

Tres tallas para ajustar la imagen

Las GT Max se venden en tres tallas según la distancia interpupilar: S: menos de 64 milímetros; M: entre 64 y 67 milímetros y L: más de 67 milímetros. RayNeo ofrece una herramienta online para calcular la distancia interpupilar antes de realizar el pedido.

La elección de la talla afecta a la alineación de los elementos ópticos con los ojos. Una montura adecuada ayuda a mantener la imagen nítida y evita tener que forzar la posición de la cabeza para ver correctamente la pantalla.

Sonido espacial de Bang & Olufsen

Las gafas incorporan cuatro altavoces Racetrack con una arquitectura back-to-back. El sistema ha sido calibrado junto a Bang & Olufsen y ofrece audio espacial 3D con seguimiento de la cabeza.

El sonido acompaña a la imagen cuando el usuario gira la cabeza, de modo que la escena mantiene una posición espacial coherente. Esta característica resulta especialmente útil en películas y videojuegos con efectos direccionales.

Whisper Mode 2.0 reduce la emisión de sonido hacia el exterior y facilita el uso de las gafas en espacios compartidos. No es lo mismo que utilizar auriculares cerrados, pero permite escuchar contenido de una forma más discreta.

RayNeo ofrece un Sound Tube opcional. El accesorio dirige el audio hacia los oídos y aumenta el volumen y la claridad. Se trata de un complemento independiente que incrementa el precio final.

Peso y conexión USB-C

Las RayNeo GT Max pesan 78 gramos. La montura integra los paneles Micro-OLED, los elementos ópticos, los chips Vision 4000 y Zone 360, el sistema de seguimiento y los cuatro altavoces.

Las gafas no cuentan con una batería propia para reproducir contenido de forma autónoma. La energía llega desde el dispositivo conectado mediante USB-C, que también actúa como fuente de imagen.

Esta solución permite mantener la electrónica dentro de un único dispositivo conectado, pero obliga a tener a mano un teléfono, una tableta, un ordenador o una consola compatible. En sesiones largas, el consumo energético también afecta al dispositivo que proporciona la alimentación.

Precio y compatibillidad

Funcionan mediante conexión USB-C con salida de vídeo DisplayPort.

Las RayNeo GT Max cuestan 459 euros en la tienda oficial europea durante la promoción de lanzamiento. El precio habitual es de 489 euros.

Valoración

Las RayNeo GT Max tienen una finalidad muy concreta y la cumplen con una configuración ambiciosa: ofrecer una pantalla privada de gran tamaño para películas, series y videojuegos.

La pantalla virtual de 267 pulgadas, los modos de 227 y 307 pulgadas, el campo de visión de 59 grados y el seguimiento 3DoF forman una experiencia más completa que la de unas gafas limitadas a mostrar una imagen estática. El usuario puede elegir si quiere dejar la pantalla fija, mantenerla centrada o estabilizarla durante un desplazamiento.

La imagen reúne un panel Micro-OLED Full HD, 120 Hz en 2D, 60 Hz en 3D, cobertura del 98% de DCI-P3, contraste de 200.000:1 y precisión de color ΔE < 2. El brillo llega a 1.200 nits en el modo no fijado, aunque se sitúa en 336 nits cuando se utiliza el modo fijado.

Dolby Vision mediante Pocket TV Pro, conversión SDR a HDR con inteligencia artificial, audio espacial 3D y cuatro altavoces calibrados junto a Bang & Olufsen completan una propuesta enfocada al entretenimiento. Whisper Mode 2.0 añade una opción práctica para escuchar contenido con menor emisión hacia el exterior.

Noticias relacionadas

Son una opción recomendable para quienes buscan ver contenidos en una pantalla amplia y privada sin llevar una televisión. Su precio de lanzamiento de 459 euros resulta coherente con el conjunto de funciones que incorpora, siempre que el dispositivo de origen sea compatible y el usuario elija correctamente la talla según su distancia interpupilar.