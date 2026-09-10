Apple presenta el Apple Watch Ultra 4 con nuevas funciones de salud y hasta 45 horas de autonomía

Apple ha presentado el Watch Ultra 4, un reloj orientado al deporte y la aventura que incorpora nuevas prestaciones de salud y fitness, además de una mayor autonomía. El dispositivo utiliza el nuevo chip S11 y un sistema de medición de salud actualizado, que permite realizar un seguimiento más frecuente de la frecuencia cardiaca y de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC).

Está disponible en titanio natural y titanio negro. Puede reservarse ya y llegará a las tiendas el viernes 18 de septiembre. En España, su precio parte de 899 euros.

Medición de frecuencia cardiaca más frecuente

El nuevo sistema de medición de salud integra sensores ópticos y eléctricos de frecuencia cardiaca. Apple afirma que el Apple Watch Ultra 4 ofrece el control de frecuencia cardiaca más preciso en un wearable, según un estudio realizado con más de 1.000 personas que comparó el dispositivo con otros productos de su categoría.

Los indicadores LED verdes del sensor óptico son ahora más grandes y eficientes. El reloj mide las pulsaciones cada cinco segundos durante todo el día, lo que permite obtener más información sobre el estado físico y fisiológico del usuario y mejorar la precisión de los anillos Ejercicio y Movimiento.

La variabilidad de la frecuencia cardiaca se mide hasta 24 veces más a menudo. El reloj ofrece dos mediciones: la VFC de recuperación, orientada a identificar señales diarias de estrés y recuperación, y la VFC general, que proporciona una visión más amplia del estado de salud, incluida la salud cardiovascular.

La función de constantes vitales nocturnas incorpora ahora la VFC de recuperación y analiza los datos según los valores de referencia de cada usuario. Además, una nueva vista de las constantes vitales diurnas permite alternar entre los registros nocturnos y diurnos.

Nueva puntuación de disposición

El Ultra 4 estrena Disposición, una función que analiza la actividad reciente, la carga de ejercicio, las constantes vitales y la calidad del sueño. Con esos datos, ofrece cada día una puntuación de 0 a 10 y una recomendación: recuperarse, tomárselo con calma, prepararse o ir a por todas.

La puntuación se actualiza durante el día cuando el reloj recibe nuevos datos, como los procedentes de un entrenamiento intenso o de cambios en las constantes vitales diurnas. También muestra los factores que han influido en el resultado y permite consultar información más detallada.

El algoritmo se ha desarrollado a partir de datos del Apple Heart and Movement Study, con la colaboración de especialistas en ejercicio físico y doctores de Apple.

Más autonomía y carga rápida

El dispositivo ofrece hasta 50 horas de autonomía con un uso cotidiano y hasta 84 horas en el modo de bajo consumo. Apple también señala que 15 minutos de carga permiten obtener hasta 18 horas adicionales de autonomía.

Para los entrenamientos al aire libre, el modo Entreno Prolongado alcanza hasta 25 horas con el GPS y las lecturas de frecuencia cardiaca activados. Esta cifra supone un 25% más que en el modelo anterior.

El modo Entreno Prolongado al Máximo permite registrar carreras, caminatas y rutas al aire libre durante hasta 45 horas, con datos de ubicación por GPS cada segundo.

Seguimiento de pasos y nuevas funciones de sonido

El podómetro se ha rediseñado con nuevos algoritmos de aprendizaje automático y el chip S11. Según Apple, esto permite mejorar la medición de la distancia durante los entrenamientos de caminar o correr en interiores y ofrecer un recuento de pasos más preciso durante todo el día.

El reloj incorpora también la nueva complicación Pasos, que muestra el recuento en tiempo real directamente en la esfera.

El chip S11 permite añadir Reconocimiento de Sonidos al Apple Watch. Esta función puede avisar a las personas sordas o con pérdida de audición cuando detecta sonidos como sirenas, alarmas, timbres o el llanto de un bebé, incluso sin tener el iPhone cerca.

El reloj también integra Shazam, que identifica la música que está sonando y muestra el nombre de la canción y el artista en el widget Reconocimiento de Música del Grupo Inteligente.

Apple indica que estas prestaciones no crean ni almacenan grabaciones de audio. El audio sin procesar se procesa en el Secure Enclave del chip S11 y se borra inmediatamente después.

watchOS 27 y nuevas correas

El Apple Watch Ultra 4 incorpora watchOS 27, que añade una cuadrícula dinámica de apps con sugerencias de Siri, las aplicaciones más utilizadas y las abiertas recientemente.

El sistema también incluye un nuevo gesto de tocar con un solo dedo, que permite abrir un widget del Grupo Inteligente tocando el pulgar con el índice. El doble toque sirve para desplazarse por el Grupo Inteligente y el toque con un dedo permite seleccionar un widget con una sola mano.

watchOS 27 añade sugerencias contextuales de widgets, funciones de ayuda durante la perimenopausia y la menopausia en Control del Ciclo, y compatibilidad con Workout Buddy sin necesidad de tener el iPhone cerca. Esta última prestación también está disponible en español.

Las correas Loop Trail llegan en color ocre fuerte, arena y burdeos. Las correas Loop Alpine se ofrecen en color desierto, oliva oscuro y burdeos, mientras que las correas Ocean utilizan un material de silicona translúcido disponible en gris, alga marina y negro.

Apple Watch Hermès Ultra 4

La colección Apple Watch Hermès incorpora el Apple Watch Hermès Ultra 4 en titanio natural. El modelo estrena la correa Grand H de titanio, con un mecanismo de extensión integrado para llevarla sobre un traje de neopreno.

También incluye la esfera Fathom and Wonder, que muestra una ilustración de las profundidades del océano. La Digital Crown permite elegir entre cuatro esferas, con diferentes tonos azules y animaciones.

Materiales reciclados y disponibilidad

Apple afirma que el Apple Watch Ultra 4 está fabricado con un 45% de materiales reciclados. La caja de titanio impresa en 3D utiliza titanio 100% reciclado y la batería incorpora cobalto 100% reciclado.

La compañía también señala que toda la electricidad utilizada en la fabricación procede de energías renovables en la cadena de suministro. El embalaje está fabricado con papel compuesto por un 100% de fibra y puede reciclarse.

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El Apple Watch Ultra 4 estará disponible en las tiendas el viernes 18 de septiembre desde 899 euros.