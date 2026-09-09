Apple Watch Series 12: Apple convierte el pulso en su gran nueva métrica

Apple centra la renovación del Apple Watch Series 12 en un nuevo sistema de sensores ópticos y eléctricos, apoyado en el chip S11, para elevar la precisión y frecuencia de la medición cardiaca. La compañía sostiene que su reloj ofrece ahora el control de frecuencia cardiaca más preciso entre los wearables, según una comparación propia con más de 1.000 participantes.

El reloj registra las pulsaciones cada cinco segundos durante el día y multiplica por 24 la frecuencia de las mediciones de variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), un indicador utilizado para observar señales de estrés y recuperación.

Una nota para cada día

La principal novedad de software se llama Disposición: una puntuación de 0 a 10 que combina actividad reciente, carga de entrenamiento, sueño y constantes vitales. El objetivo es traducir los datos en una recomendación concreta: descansar, reducir la intensidad, prepararse o afrontar un entrenamiento exigente.

La puntuación se actualiza durante la jornada. Apple busca que el reloj deje de limitarse a describir lo que ha ocurrido y ayude a decidir qué hacer después, tanto en el deporte como en días de especial exigencia física o laboral.

Más deporte, menos enchufe

El Series 12 mantiene una autonomía anunciada de hasta 24 horas en uso cotidiano, pero incrementa hasta 10 horas el tiempo de funcionamiento durante entrenamientos al aire libre, un 25% más que la generación precedente. La carga rápida también mejora: 15 minutos de carga prometen hasta 12 horas adicionales de uso.

Apple ha rediseñado asimismo el sistema de conteo de pasos con algoritmos de aprendizaje automático, especialmente para mejorar la medición de distancia al caminar o correr en interiores. Una nueva complicación permite ver el número de pasos directamente en la esfera.

Accesibilidad desde la muñeca

El chip S11 habilitará más adelante Reconocimiento de Sonidos, una función que alerta de sirenas, alarmas, timbres o el llanto de un bebé incluso sin tener el iPhone cerca. El procesamiento se realiza en el dispositivo y Apple asegura que el audio no se almacena ni queda accesible para el sistema, las aplicaciones o la propia compañía.

También llega Shazam a la muñeca: el reloj podrá identificar una canción y mostrar título y artista en el grupo de widgets inteligentes.

watchOS gana gestos

El Apple Watch Series 12 llegará con watchOS 27, que añade una cuadrícula de aplicaciones dinámica, sugerencias contextuales de widgets y nuevos gestos con una mano. El toque entre pulgar e índice permitirá abrir o seleccionar elementos del Grupo Inteligente, mientras que el doble toque servirá para desplazarse.

La actualización incorpora además herramientas en Control del Ciclo para perimenopausia y menopausia, y amplía Workout Buddy, el asistente de entrenamiento, que podrá utilizarse sin tener el iPhone cerca y estará disponible en español.

Diseño, lanzamiento y precio

El reloj se venderá en tamaños de 42 y 46 milímetros, con acabados de aluminio, titanio y una nueva opción cerámica en blanco perla o azul nocturno. Los modelos de aluminio estrenan Ceramic Shield 2, que Apple cifra en un 60% más resistente que el vidrio Ion-X de la generación anterior.

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El Apple Watch Series 12 parte de 449 euros, se puede reservar desde hoy y llegará a tiendas el 18 de septiembre. La nueva generación apuesta menos por reinventar el diseño y más por convertir las señales del cuerpo —pulso, recuperación, sueño y actividad— en información cotidiana y útil.