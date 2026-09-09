Razer Kraken Kitty V3 Pro: diseño con personalidad y sonido para jugar

Hay auriculares gaming que intentan pasar desapercibidos y otros que quieren ser vistos. Los Razer Kraken Kitty V3 Pro pertenecen al segundo grupo. Sus orejas de gato iluminadas no son un detalle secundario, sino el elemento que define toda la personalidad del producto.

La particularidad de este modelo es que Razer no ha limitado el diseño llamativo a una carcasa extravagante. Incorporan conectividad inalámbrica, Bluetooth y conexión USB, un micrófono retráctil de gran banda ancha, sonido espacial THX y una iluminación Chroma RGB capaz de reaccionar al juego y al streaming.

El resultado es un dispositivo pensado para quien quiere jugar, comunicarse o emitir contenido sin que los auriculares parezcan un accesorio genérico más.

Un diseño imposible de confundir

La primera impresión la marcan las orejas de gato, el rasgo que ha convertido a la familia Kraken Kitty en una de las propuestas más reconocibles dentro de los periféricos gaming. En esta generación, las orejas se integran con el sistema Razer Chroma RGB y pueden reaccionar a determinados eventos del juego o de una retransmisión.

El conjunto está disponible en tres acabados: Quartz, el característico rosa de Razer, negro y blanco. Los tres mantienen la misma configuración y la misma estructura general. No se trata, por tanto, de elegir entre versiones con prestaciones diferentes, sino de escoger la apariencia que mejor encaje con el espacio de juego o con los gustos personales.

Se han reducido en 4 milímetros la anchura de las copas y en 2 milímetros su grosor. La modificación no transforma el aspecto general, pero sí ayuda a que el conjunto resulte algo menos aparatoso sin perder la silueta característica de la gama.

Se ha incorporado una bisagra giratoria en las copas, un detalle práctico para mejorar el ajuste y facilitar la posición de los auriculares cuando se llevan alrededor del cuello.

Las almohadillas están fabricadas en piel sintética y cuentan con espuma viscoelástica. La combinación crea un apoyo blando alrededor de las orejas y contribuye al aislamiento frente al ruido exterior.

El peso es de unos 390 gramos, una cifra que conviene tener presente antes de comprarlos, aunque el diseño de las almohadillas y de la diadema está claramente planteado para repartir el contacto y mantener una sensación estable y cómoda durante el uso prolongado.

La iluminación es parte del producto

En muchos periféricos, la iluminación RGB queda reducida a una tira de color que se puede activar o desactivar. En los Kraken Kitty V3 Pro tiene un papel más visible. El sistema Chroma RGB se encuentra tanto en las orejas como en las copas, que incorporan nueve zonas de iluminación independientes.

Esta configuración permite utilizar efectos estáticos o animados y personalizar las distintas zonas desde el ecosistema Chroma. El sistema admite 16,8 millones de colores y puede sincronizarse con más de 300 juegos y más de 500 dispositivos de más de 50 socios compatibles.

La característica más interesante es la posibilidad de que la iluminación reaccione a acontecimientos del juego o a un streaming. Para quien aparece en cámara, esta capacidad tiene más sentido que en unos auriculares destinados exclusivamente a jugar a solas.

La iluminación también tiene una consecuencia directa sobre la autonomía. La duración alcanza hasta 70 horas con las luces apagadas y utilizando la conexión inalámbrica de 2,4 GHz. Con la iluminación activa, la cifra se reduce hasta 20 horas en ese mismo modo de conexión.

Las orejas iluminadas forman parte de la identidad del producto, pero mantenerlas encendidas implica aceptar una autonomía menor.

Tres maneras de conectarlos

Una de las mejoras más relevantes de los Kraken Kitty V3 Pro está en la conectividad. El modelo admite tres modos: conexión inalámbrica Razer HyperSpeed de 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 y conexión USB con cable.

La conexión HyperSpeed está pensada principalmente para jugar con una respuesta rápida y una latencia reducida. El receptor utiliza USB-C, un cambio que facilita su conexión en equipos actuales y puede resultar más cómodo en determinados dispositivos que un dongle USB-A convencional.

El Bluetooth 5.3 amplía el uso más allá del ordenador. Permite conectarlos a teléfonos, tabletas y otros equipos compatibles para escuchar música, ver vídeos, atender llamadas o jugar en movilidad.

La tercera posibilidad es el USB con cable. Puede parecer menos atractiva que las opciones inalámbricas, pero resulta útil cuando se quiere mantener una conexión estable o continuar utilizando los auriculares mientras se cargan.

La compatibilidad incluye PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y dispositivos móviles, con las particularidades propias de cada plataforma y método de conexión. En Xbox, la conexión inalámbrica mediante el receptor de 2,4 GHz no es compatible de forma nativa; el Bluetooth puede ser una alternativa en configuraciones compatibles.

Un micrófono que desaparece cuando no se utiliza

El micrófono es retráctil y queda integrado en la copa cuando se guarda. Es una solución más limpia que dejar un brazo fijo sobresaliendo cuando se escucha música o se ven contenidos sin necesidad de hablar.

Se trata del Razer HyperClear Super Wideband Mic, un micrófono de banda ancha con una frecuencia de muestreo de 32 kHz. Razer lo compara con los micrófonos tradicionales de auriculares, que suelen operar a 16 kHz, y plantea una captura con mayor amplitud de frecuencias.

Este diseño ofrece una voz clara, con más cuerpo y con una reproducción natural en conversaciones, partidas y emisiones. Su patrón de captación es unidireccional e incorpora un filtro antipop interno.

Mediante Razer Synapse se pueden seleccionar perfiles de ecualización para la voz, entre ellos opciones orientadas a potenciar el micrófono, a la emisión o a las videoconferencias, junto con un perfil personalizable.

Sonido con perfiles distintos

Los auriculares incorporan diafragmas Razer TriForce Titanium de 40 milímetros. El diseño divide el diafragma en tres partes para tratar por separado las frecuencias altas, medias y bajas. La capa de titanio aporta rigidez y busca mejorar la respuesta y la definición.

El rango de respuesta especificado es de 20 Hz a 28 kHz, con una impedancia de 32 ohmios y una sensibilidad de 98 dB SPL/mW a 1 kHz. El modelo ofrece cuatro perfiles de ecualización: Game, con menos subgraves y una mayor separación de pasos y disparos; Movie, con más presencia de graves y agudos para una escucha más envolvente; Music, con una afinación cálida y equilibrada; y Custom, que permite ajustar el sonido según las preferencias del usuario.

La existencia de estos perfiles es útil porque no todos los contenidos requieren la misma respuesta. En un juego competitivo puede interesar distinguir mejor determinados sonidos, mientras que en una película o en un juego narrativo se puede buscar una presentación con más impacto.

También se pueden personalizar los perfiles desde Razer Synapse, lo que amplía el margen de ajuste aunque implica dedicar algo de tiempo a configurar el producto y familiarizarse con el programa.

THX Spatial Audio para jugar

El sonido espacial THX Spatial Audio utiliza una recreación de sonido envolvente 7.1 para generar una escena amplia y facilitar la percepción de la posición de los sonidos. En un juego, esto puede ayudar a identificar desde qué dirección llega una acción, localizar pasos o distinguir con mayor claridad diferentes elementos de la escena.

El sistema incluye opciones como Bass Boost, Sound Normalization y Voice Clarity. Además, Razer dispone de perfiles THX específicos para más de 60 juegos.

Hay que tener en cuenta que THX Spatial Audio está disponible en Windows 10 de 64 bits o versiones posteriores.

Valoración

Los Razer Kraken Kitty V3 Pro son unos auriculares gaming singulares, pero no se quedan en una propuesta estética. Las orejas de gato y la iluminación Chroma RGB les dan una identidad inmediata, mientras que la conectividad de 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 y USB permite utilizarlos en diferentes escenarios y plataformas.

Su apartado sonoro combina diafragmas TriForce Titanium de 40 milímetros, varios perfiles de ecualización y THX Spatial Audio en Windows. El micrófono retráctil de banda ancha es otra de sus novedades importantes, tanto por la claridad de voz que busca ofrecer como por la posibilidad de ocultarlo completamente cuando no se utiliza.

La valoración general es positiva porque el diseño particular no se ha conseguido a costa de las funciones esenciales. Son unos auriculares pensados para quien quiere que su equipo tenga presencia, pero también necesita una conexión flexible, una comunicación clara, un sonido ajustable y una autonomía suficiente para sesiones prolongadas.

Para quienes desean un modelo reconocible, con un diseño de orejas de gato bien integrado y prestaciones completas para jugar, emitir contenido y comunicarse, los Kraken Kitty V3 Pro forman una propuesta coherente y especialmente fácil de identificar.

Noticias relacionadas

El precio ronda los 200 euros.