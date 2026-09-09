Logitech presenta MX Keypad, el centro de control personalizable para gestionar herramientas de IA y programación

Logitech ha presentado MX Keypad, un centro de control físico diseñado para gestionar flujos de trabajo de programación que combinan múltiples aplicaciones y agentes de inteligencia artificial. El dispositivo permite a los desarrolladores tener mayor control sobre sus herramientas y adaptar el espacio de trabajo a medida que evolucionan sus necesidades.

A diferencia de otras soluciones disponibles en el mercado, ofrece compatibilidad entre distintas aplicaciones y plataformas de desarrollo, junto con un abanico de opciones de personalización para adaptarse a cada flujo de trabajo. Esta versatilidad permite centralizar herramientas de IA, prompts complejos y aplicaciones de desarrollo para trabajar de forma más fluida y sin interrupciones.

Diseñado para desarrolladores

El desarrollo del dispositivo se ha basado en las aportaciones y necesidades de las comunidades de GitHub y Logitech MX Collective. Incorpora una selección de plugins para GitHub Copilot y Claude Code, desarrollados y probados por la propia comunidad de desarrolladores.

"Hoy en día, dominar la programación depende en gran medida de la capacidad de los desarrolladores para desenvolverse entre un número cada vez mayor de herramientas de IA", afirma Anatoliy Polyanker, VP y GM de Logitech. "MX Keypad pone un centro de control físico al alcance de los usuarios, permitiéndoles gestionar sus flujos de trabajo de IA de forma más rápida e intuitiva".

Colaboración con GitHub y Microsoft

Desarrollado en colaboración con GitHub, MX Keypad llegará al mercado con integración nativa con GitHub, incluyendo VS Code y la aplicación GitHub Copilot, y con planes de ampliar progresivamente sus funcionalidades a otras herramientas.

Cada dispositivo incluye tres meses gratuitos de GitHub Copilot Pro+, que pueden canjearse a través de Logi Options+, tanto para nuevos usuarios como para quienes ya cuentan con una suscripción.

"Las mejores herramientas para desarrolladores son aquellas que no se interponen en su camino", señala Martin Woodward, VP de Developer Relations de GitHub. "MX Keypad hace que trabajar con GitHub Copilot se integre de forma natural en el flujo de trabajo, permitiendo a los desarrolladores dedicar menos tiempo a navegar entre herramientas y más a crear".

Personalización

El Logi Actions SDK permite a los ingenieros de software crear herramientas e integraciones personalizadas. Gracias a una documentación optimizada para trabajar con IA, los agentes de programación pueden generar integraciones directamente a partir del SDK, convirtiendo tareas que antes podían resultar complejas en proyectos que pueden desarrollarse en pocas horas.

La comunidad ya ha creado y publicado plugins para Claude Code y OpenAI Codex en Logi Marketplace. Estas integraciones permiten consultar en tiempo real el estado de los agentes y controlar herramientas de línea de comandos (CLI) directamente desde las teclas físicas de MX Keypad, con compatibilidad para más de 100 millones de dispositivos Logitech.

Cualquier tecla puede configurarse para controlar una o varias aplicaciones y agentes, adaptándose a las necesidades del desarrollador.

Sostenibilidad

Incorpora plástico reciclado posconsumo certificado, que representa el 64% en el modelo Graphite y el 49% en el modelo Pale Grey. Su embalaje utiliza papel procedente de bosques con certificación FSC y de otras fuentes controladas.

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Precio y disponibilidad

MX Keypad esta disponible en los colores Graphite y Pale Grey, por unos 100 euros a través de Logitech.com.