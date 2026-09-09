John Ternus, el ingeniero de productos que guiará a Apple en la era de la IA

La trayectoria de John Ternus, el flamente nuevo director ejecutivo de Apple, está estrechamente ligada a la innovación que ha propulsado el lucrativo éxito de la firma de la manzana. Cuando se incorporó en 2001, la empresa presentó su primer iPod. Cuando en 2013 asumió el cargo de vicepresidente de ingeniería de hardware, fue el turno del primer iPhone con lector de huellas digitales. Cuando se convirtió en jefe de departamento en 2021, nació el AirTag.

Este californiano de 51 años, el miembro más joven del equipo directivo de Apple, se enfrenta ahora a su primer gran reto como líder de la segunda empresa más valiosa del mundo. Este miércoles, anunciará el lanzamiento del esperado iPhone 18 Pro —el modelo básico se pospondrá a la primavera del año que viene—, pero también el de un dispositivo que los fans de la compañía no han visto en las dos décadas de existencia del smartphone: un nuevo móvil plegable. Ternus tendrá la complicada misión de convencer a los usuarios que merecerá pagar los más de 2.000 dólares que costará este producto de nicho, un precio también sin precedentes. Ambos presentarán una mayor integración de sistemas de IA generativa, campo en el que se está quedando atrás.

Ingeniero mecánico de formación, Ternus es el primer director ejecutivo de Apple en tres décadas que ha centrado toda su carrera en el desarrollo del hardware, los componentes físicos que conforman los productos de la compañía. Bajo su liderazgo, la empresa de Cupertino ha creado sus propios chips para los ordenadores Mac, una apuesta estratégica, y ha lanzado el reloj inteligente Apple Watch o los auriculares AirPods, importantes líneas de negocio. Su único traspiés ha sido, por ahora, el sufrido con las Apple Vision Pro, el dispositivo de realidad virtual que lanzaron a principios de 2024 y cuyas ventas se han quedado muy lejos de lo deseado.

"Ha sido un privilegio contribuir a dar forma a los productos y las experiencias que han transformado en gran medida la forma en que interactuamos con el mundo y entre nosotros", explicó Ternus en un comunicado compartido por la compañía en abril.

John Ternus, en una presentación cuando era vicepresidente de ingeniería de hardware de Apple. / BRITTANY HOSEA-SMALL / AFP

Retos en la era de la IA

The Wall Street Journal ha definido a Ternus como un directivo "afable", con un estilo de gestión sosegado más parecido al de su predecesor y mentor, Tim Cook, que al del volátil Steve Jobs, el icónico cofundador de Apple. Su carácter discreto y de perfil bajo podría ayudarle a resolver uno de los grandes retos que afronta la compañía: conseguir que los consumidores asuman un aumento de los precios para compensar los crecientes costes en la cadena de suministro o comprometer sus elevados márgenes de beneficio.

El nuevo CEO de Apple, experto en hardware, también asume la compleja misión de posicionarse en el negocio de la inteligencia artificial, un paraguas de tecnologías que se está desplegando a través del software. La compañía ha fracasado al alumbrar sus propios modelos y ha recurrido a los de rivales como OpenAI o Google. Tampoco ha apostado, por ahora, por la millonaria inversión en centros de datos que le otorgue el control de la IA. La presentación de este miércoles puede dar pistas sobre la estrategia de Ternus en ese campo.

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Ola de nuevos productos

El evento que se celebrará hoy a las 7 de la tarde (hora española) también servirá para que Ternus dé el pistoletazo de salida a la mayor oleada de lanzamientos de productos de la historia de Apple, que se alargará hasta 2029. Bloomberg informa que, de cara a los próximos años, la compañía ya trabaja en el desarrollo de nuevas versiones delgadas de sus iPhone, MacBook, iPad y Apple Vision Pro. También explora el diseño de novedades como unos AirPods equipados con cámaras para interpretar el entorno del usuario, unas gafas de realidad aumentada, un iPad plegable o un dispositivo doméstico con pantalla.