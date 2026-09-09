El iPhone 18 y un nuevo móvil plegable: sigue en directo la presentación de novedades de Apple

Sorprender y brillar. Este es el título con el que Apple ha bautizado el evento en el que hoy inaugurará el mandato de John Ternus con la presentación de dos de sus productos más esperados: el iPhone 18 Pro y el primer smartphone plegable de la famosa compañía de la manzana mordida.

La keynote, la primera desde que Tim Cook renunció al cargo de director ejecutivo, promete pasar a los libros de historia de la tecnológica por el lanzamiento de un móvil plegable con un formato similar a un pasaporte que, según los rumores, podría apodarse iPhone Ultra. Este tendría una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y de 7,8 cuando se abra. Su precio será prohibitivo: unos 2.450 euros.

Apple también presentará los iPhone 18 Pro y Pro Max, que mantendrán el diseño de los modelos anteriores e introducirán mejoras en las cámaras. La firma de Cupertino ha decidido posponer la presentación de la gama básica del iPhone 18 a un evento que celebrará durante la primavera de 2027, un cambio de calendario que podría convertirse en norma.

Por otro lado, también se esperan los nuevos modelos del reloj inteligente Apple Watch y de los auriculares AirPods, dos líneas de negocio abiertas en los últimos años gracias al rol de Ternus como jefe de hardware, los componentes físicos que conforman los productos de la compañía.

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A partir de las siete de la tarde, hora española, puedes seguir el evento en directo aquí: