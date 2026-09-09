Dyson estrena su primer cepillo secador independiente, el Airsmooth, por 249 euros

Dyson ha presentado el Airsmooth, cepillo moldeador y secador independiente, para un secado rápido, alisado natural y volumen en un único paso. El dispositivo llega al mercado la segunda semana de septiembre con un precio de 249 euros y se posiciona como alternativa accesible dentro del ecosistema de herramientas de peinado de la compañía.

Tecnología de doble cerda para reducir tirones y encrespamiento

El Airsmooth incorpora un sistema patentado de doble cerda que suma dos funcionalidades complementarias. Por un lado, unas cerdas anti-enredos con estructura en forma de bucle que se pliegan al encontrar resistencia, lo que permite liberar los mechones y reduce los tirones y la rotura capilar. Por otro, las cerdas PivotFlex, con base abierta y perfil cónico, que difunden y controlan el flujo de aire de alta presión para minimizar el encrespamiento y facilitar el deslizamiento del cepillo.

Ambos tipos de cerdas se disponen en una configuración en forma de gota, pensada para generar tensión óptima desde la raíz hasta las puntas. Según Dyson, este diseño ayuda a estirar ondas y rizos, suavizar el largo y reducir el frizz en un único movimiento, sin necesidad de aplicar calor extremo.

Control inteligente del calor y voltaje universal

Al igual que otros dispositivos de la marca, el Airsmooth integra un control inteligente de temperatura que mide el calor del flujo de aire hasta 100 veces por segundo. El objetivo es evitar picos de temperatura que puedan dañar la fibra capilar y proteger la textura natural del cabello a lo largo del tiempo.

El cepillo es ligero y ergonómico, y cuenta con voltaje universal, lo que permite utilizarlo en diferentes países sin necesidad de transformador. Incluye además un protector de cerdas para viajar, pensado para escapadas de fin de semana, rutinas tras el gimnasio o vacaciones.

Herramienta de uso diario

Dyson destaca que está diseñado para funcionar en todo tipo de cabello: liso, ondulado, rizado y muy rizado, así como en distintas longitudes. La marca lo plantea como una herramienta de uso diario que permite desde un alisado sencillo hasta crear una base pulida antes de aplicar otros productos o pasos de peinado.

Frente a los cepillos de aire caliente tradicionales —que pueden provocar estrés mecánico, sequedad y rotura por calor excesivo y cerdas que se enganchan—, el Airsmooth busca ofrecer una experiencia más controlada, cómoda y menos agresiva para el cabello.

Contexto en la gama de peinado de Dyson

El dispositivo se suma a una línea de dispositivos de peinado que Dyson ha ido ampliando desde el lanzamiento del secador Supersonic en 2016. Posteriormente llegaron el moldeador Airwrap (2018), la versión conectada Airwrap i.d., el alisador de mojado a seco Airstrait y, más recientemente, el Airwrap Co-anda 2x, con mayor presión de aire y versatilidad 6 en 1.

Con el Airsmooth, Dyson avanza mejora la ingeniería de flujo de aire y el cuidado capilar.

Noticias relacionadas

Disponibilidad y precio

En España, el Dyson Airsmooth estará disponible a partir de la segunda semana de septiembre a través de la web oficial de la marca y puntos de venta autorizados, con un precio de 249 euros.