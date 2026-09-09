"Inadmisible": Colectivos ecoligistas acusan al Gobierno de facilitar la opacidad de los centros de datos con su nueva directiva

A finales de agosto, el Gobierno presentó por la vía de urgencia el Real Decreto de los Centros de Datos, que regulará el despliegue de las controvertidas infraestructuras informáticas sobre las que se edifica la inteligencia artificial. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico asegura que se trata de una de las normativas más exigentes del mundo, pues establece que los data centers deberán alimentarse de forma continuada con hasta un 80% de energía renovable.

Esta y otras exigencias han puesto a la industria tecnológica en pie de guerra. No obstante, las críticas contra el decreto también están llegando desde el lado opuesto. Colectivos vecinales, ecologistas y en defensa del territorio de toda España han presentado un documento de 50 páginas con el que llaman a la ciudadanía a impugnar una medida que se encuentra en fase de tramitación y audiencia pública. El periodo para presentar alegaciones expira mañana, 10 de septiembre.

El informe elaborado por grupos como Greenpeace, Tu Nube Seca Mi Río o Ecologistas en Acción, entre otros, denuncia que el texto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital de los centros de datos podría reforzar la opacidad con la que opera el sector. "En el estado español, no existe un registro público y accesible que detalle las necesidades de energía y agua de los centros de datos y para la población civil, por lo que es difícil acceder a información actualizada y evaluar el consumo del sector a escala nacional y regional", exponen.

Más moratorias, menos confidencialidad

Es por ello que piden que se obligue a las empresas tecnológicas a la "publicación periódica" de sus datos de consumo, así como "reducir al mínimo el uso de las cláusulas de protección de los secretos comerciales y empresariales y de la confidencialidad". Reducir las exigencias a las compañías implicadas en los centros de datos para la IA sería "una irresponsabilidad pública y un posible caso de dejación de funciones".

Las organizaciones ecologistas también lamentan que el Real Decreto no contempla la adopción de moratorias a nuevos proyectos —como sí está sucediendo en países más afectados como Estados Unidos—, cerrando así la puerta a una herramienta potencialmente útil en el futuro. Las solicitudes de energía a Red Eléctrica, que ya han alcanzado picos de 100 GW, "invita a pensar que se está produciendo una burbuja especulativa, un trasvase mil millonario de recursos públicos que encarecerá de forma directa la factura eléctrica de los hogares y las industrias".

100% renovable

Aunque reconocen los avances en materia de energías renovables, los autores del documento también reclaman "medidas más ambiciosas": elevar de forma "absoluta e inflexible" la exigencia de fuentes limpias a un 100%. El texto del Gobierno permite el consumo de gas o energía fósil, así como "un margen de hasta cinco años consecutivos de incumplimiento antes de aplicar sanciones graves".

El Real Decreto propuesto pide a los centros de datos presentar una "evaluación de impacto ambiental simplificada". Para los colectivos ecológicos, ese trámite es "absolutamente insuficiente e inadmisible" y en su lugar deben fijarse "límites superiores absolutos" al consumo de energía y agua, crucial para la refrigeración de los servidores informáticos que habitan estas infraestructuras industriales y que realizan los cálculos para dar servicio a las aplicaciones de IA generativa.

Entre los otros motivos que preocupan a esos grupos de la sociedad civil están la expropiación de terrenos para facilitar la implantación de data centers, los impactos para las comunidades de vecinos y por la falta de control sobre el código que se ejecuta en ellos, lo que, aseguran, contribuye a debilitar la soberanía digital de los países.