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Apple presenta los AirPods 5: cancelación activa de ruido en diseño abierto y Traducción en Tiempo Real
La mejor cancelación activa de ruido en auriculares abiertos llega a la gama más popular de Apple, con sonido mejorado, nuevas funciones de inteligencia artificial y precios desde 149 €
Apple ha anunciado los AirPods 5, auriculares de diseño abierto que incorporan, según la firma, la mejor cancelación activa de ruido de su categoría, una calidad de sonido mejorada y la función Traducción en Tiempo Real basada en Apple Intelligence. El modelo básico tiene un precio de 149 €, mientras que la versión con estuche de carga inalámbrica se sitúa en 169 €. Las reservas están abiertas desde hoy y la disponibilidad en tiendas comenzará el viernes 18 de septiembre.
Cancelación de ruido líder en auriculares abiertos
Los AirPods 5 eliminan hasta un 50% más de ruido exterior que los AirPods 4 con cancelación activa de ruido, gracias a una nueva arquitectura acústica multipuerto y algoritmos de audio computacional mejorados. Además del modo de cancelación activa, incorporan un modo de sonido ambiente más natural que permite escuchar voces y sonidos cercanos de forma más fiel. El audio adaptativo combina dinámicamente ambos modos según el entorno, y la Detección de Conversación reduce automáticamente el volumen cuando el usuario empieza a hablar.
Sonido rediseñado y más envolvente
Inspirados en los AirPods Pro 3, los nuevos AirPods 5 cuentan con una arquitectura acústica multipuerto y ecualización adaptativa de última generación que ofrecen un sonido más profundo y lleno de matices, adaptado a un rango más amplio de tipos de oreja. Esto mejora la experiencia de audio espacial personalizado, haciendo que el usuario sienta el sonido como si estuviera rodeado por lo que está escuchando.
Traducción en Tiempo Real con Apple Intelligence
La función Traducción en Tiempo Real, basada en Apple Intelligence, permite comunicarse en distintos idiomas sin barreras. Una vez configurada en la app Traducir y con los idiomas descargados, los usuarios pueden activarla pulsando las partes alargadas de ambos auriculares, diciendo «Siri, inicia Traducción en Tiempo Real» o usando el botón Acción del iPhone. Esta prestación, que se apoya en la cancelación activa de ruido y el audio computacional, está ahora disponible en toda la gama de AirPods.
Versión con estuche de carga inalámbrica
La versión con estuche de carga inalámbrica añade el control de volumen mediante gesto de deslizar en la parte alargada del auricular, una función pionera en su categoría. La batería rediseñada ofrece hasta cinco horas de reproducción con cancelación activa de ruido (una hora más que los AirPods 4) y hasta 22 horas en total con el estuche. El estuche es compatible con cargadores para Apple Watch, cargadores Qi y USB‑C.
Compromiso medioambiental
Los AirPods 5 están fabricados con un 40% de materiales reciclados, incluyendo un 70% de plástico reciclado en el estuche de carga inalámbrica y cobalto 100% reciclado en la batería. El 35% de la energía utilizada en su fabricación proviene de fuentes renovables como la solar y la eólica. El embalaje está hecho de papel 100% fibra y es fácilmente reciclable.
Precios, disponibilidad y requisitos
AirPods 5: 149 €, reservas desde hoy, disponibles el 18 de septiembre.
AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica: 169 €, mismas fechas de reserva y disponibilidad.
Para acceder a todas las prestaciones, los AirPods 5 deben enlazarse a un dispositivo Apple con la última versión del sistema operativo. Apple Intelligence estará disponible con iOS 27 el lunes 14 de septiembre en dispositivos compatibles y configurados en un idioma admitido (entre ellos el español). Traducción en Tiempo Real requiere firmware más reciente, dispositivo compatible con Apple Intelligence activado y no está disponible en todos los idiomas o regiones.
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