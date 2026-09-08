La francesa Mistral AI, rival de ChatGPT en Europa, dispara su valoración hasta los 21.000 millones

La fiebre de inversiones en inteligencia artificial también llega a Europa. La start-up francesa Mistral AI, el principal competidor de sistemas como ChatGPT en el continente, ha cerrado una nueva ronda de financiación de 3.000 millones de euros que dispara su valoración hasta los 21.000 millones.

Detrás de la recaudación está un grupo de inversores encabezados por el gigante surcoreano Samsung. Su participación permite a la joven compañía dirigida por Arthur Mensch casi duplicar su valor respecto al año pasado, cuando la firma alcanzó los 11.700 millones tras una ronda liderada por la influyente compañía neerlandesa ASML, vital para el proceso de fabricación de los chips que operan como la columna vertebral de la IA.

La nueva ronda permitirá a Mistral AI financiar el desarrollo de sus modelos de IA generativa y su implantación en el sector industrial, así como expandir su negocio a Estados Unidos o impulsar la creación de un centro de datos en las afueras de París que estará equipado con los chips de Nvidia. También desplegará otro en Suecia, el primero que poseerá fuera de Francia.

"Se trata de una tecnología que requiere una infraestructura considerable", ha explicado Mensch en declaraciones a Bloomberg.

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Mistral AI se ha promocionado como una alternativa europea y soberana a empresas estadounidenses como OpenAI, Anthropic, Google o Meta, si bien su tamaño es muy inferior y sus modelos de IA están, por ahora, lejos del rendimiento ofrecido por sus rivales.