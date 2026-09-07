TCL estrena los primeros móviles con pantalla AMOLED ‘tipo papel’ y zoom periscópico

Los modelos TCL P80 Ultra y TCL P80 Pro son los primeros smartphones en combinar la tecnología NXTPAPER con pantallas AMOLED. Esta integración une el contraste profundo y los colores vivos de los paneles AMOLED con las mejoras de confort visual de NXTPAPER: reducción de reflejos, menor exposición a la luz azul y ajustes automáticos de brillo y temperatura de color según el entorno.

Ambos dispositivos incluyen una tecla física dedicada a NXTPAPER que permite cambiar al instante entre el modo AMOLED estándar y dos modos pensados para la lectura: el Modo Papel, con tonos cálidos similares al papel, y el Modo Max Ink, que convierte la pantalla en monocromo para sesiones largas de lectura con menos distracciones y menor consumo.

Tres modelos para distintos usos

El TCL P80 Ultra es el smartphone más avanzado presentado hasta ahora por TCL y encabeza la serie con una cámara teleobjetivo periscópica de 50 MP con zoom óptico 3× y doble estabilización (OIS + EIS), diseñada para acercar sujetos lejanos, retratos y escenas urbanas manteniendo la nitidez. El sistema fotográfico se completa con una cámara principal de 50 MP con sensor de 1/1,56 pulgadas y OIS + EIS, una cámara ultra gran angular de 8 MP con enfoque automático y una cámara frontal de 32 MP para selfies y videollamadas. Además, incorpora la tecnología de imagen MuseFilm, que ofrece cinco filtros integrados para cambiar rápidamente el estilo de las fotos sin necesidad de aplicaciones externas.

En cuanto a especificaciones, el P80 Ultra monta una pantalla NXTPAPER AMOLED 1.5K de 6,83 pulgadas con resolución de 2772 × 1280 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz, hasta 3200 nits de brillo máximo y cobertura del 100% del gamut DCI-P3. En su interior trabaja el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite, acompañado de 8 GB de RAM física y hasta 16 GB de RAM virtual basada en almacenamiento, con opciones de almacenamiento interno de hasta 512 GB. La autonomía corre a cargo de una batería de 5800 mAh con carga rápida de hasta 45 W, diseñada para aguantar un día completo de uso intensivo.

TCL P80 Pro

El TCL P80 Pro comparte la misma pantalla NXTPAPER AMOLED 1.5K de 6,83 pulgadas que el Ultra, con idéntica resolución, tasa de refresco y brillo máximo, pero prescinde del teleobjetivo periscópico y se centra en un equilibrio entre capacidades fotográficas, autonomía y almacenamiento. Su sistema de cámaras está encabezado por una cámara principal de 50 MP con sensor de 1/1,56 pulgadas y OIS + EIS, apoyada por una cámara ultra gran angular de 8 MP con enfoque automático y una cámara frontal de 32 MP. El procesador es el mismo MediaTek Dimensity 7400 Elite, con 8 GB de RAM física y hasta 16 GB de RAM virtual, almacenamiento de hasta 512 GB y una batería de 5800 mAh con carga rápida de 45 W.

TCL P80

El modelo base de la serie, el TCL P80, apuesta por un perfil más delgado de aproximadamente 7,5 milímetros y una experiencia centrada en lo esencial del día a día. A diferencia del Ultra y el Pro, no incorpora la tecnología NXTPAPER ni la tecla dedicada, pero mantiene una pantalla AMOLED 1.5K de 6,83 pulgadas con 120 Hz y hasta 3200 nits de brillo. Su sistema de cámaras incluye una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen, una cámara ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP. El procesador es el MediaTek Dimensity 7300 Elite, con 8 GB de RAM física y hasta 16 GB de RAM virtual, opciones de almacenamiento de 128 GB y 256 GB, y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 45 W.

Disponibilidad y configuración en Europa

Los tres modelos llegarán a la Unión Europea a partir del 11 de septiembre de 2026, aunque con fechas escalonadas según versión y capacidad. El TCL P80 Ultra estará disponible desde el 11 de septiembre en versiones de 256 GB y 512 GB, en colores Midnight Blue y Sunlit Gold para ambas capacidades, mientras que el color Burgundy solo se ofrecerá en la versión de 512 GB. El TCL P80 Pro se lanzará en su versión de 256 GB el 11 de septiembre y en la versión de 512 GB el 25 de septiembre, ambos en Midnight Blue y Sunlit Gold. Por su parte, el TCL P80 llegará en su versión de 256 GB el 11 de septiembre y en la versión de 128 GB el 18 de septiembre, también en Midnight Blue y Sunlit Gold.

Todos los modelos admiten dos tarjetas SIM físicas o una SIM física más una eSIM. La caja incluye el smartphone, un cable y una funda protectora de TPU, pero no incluye cargador; un adaptador de 45 W compatible se vende por separado.

Precios en Europa

Según se ha podido saber en IFA, los precios de lanzamiento en Europa son de 549 euros para el TCL P80 Ultra de 256 GB y 599 euros para la versión de 512 GB. El TCL P80 Pro se sitúa en 429 euros para la versión de 256 GB y 499 euros para la de 512 GB, mientras que el TCL P80 parte de 349 euros en su configuración de 128 GB y alcanza los 379 euros en la versión de 256 GB. Estos importes pueden variar ligeramente según el mercado y el canal de venta.

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Ambición de TCL en smartphones

Con la serie P80, TCL busca reforzar su posición en el segmento de smartphones de gama media y media-alta, acercando experiencias premium a más usuarios. Stefan Streit, director de Marketing de TCL Europe, ha destacado que el objetivo es que el smartphone haga más que mantener a la gente conectada, facilitando tanto la captura de momentos como la lectura, el trabajo y el entretenimiento, al tiempo que ayuda a desconectar cuando el usuario lo decida. La combinación de pantallas NXTPAPER AMOLED, fotografía avanzada y autonomía fiable configura una propuesta que TCL describe como premium con valor práctico, sin perder de vista el bienestar digital