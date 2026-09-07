SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2: el ratón ultraligero que dispara a 4K sin cables

El mercado de ratones gaming ultraligeros ha experimentado una explosión en los últimos años, con fabricantes compitiendo por ofrecer menos gramos, más velocidad y mejor conectividad. SteelSeries, marca danesa con más de dos décadas en el sector, responde con la segunda generación del Aerox 3 Wireless, un periférico que mantiene la fórmula del diseño perforado y la ligereza extrema, pero incorpora mejoras sustanciales en velocidad inalámbrica, sensor y autonomía.

Este análisis, basado en la experiencia de uso, examina las prestaciones, el diseño, la ergonomía y el rendimiento real del del modelo, disponible en la tienda oficial de SteelSeries por 109,99 euros.

Diseño y construcción: panal ligero con protección IP54

El Aerox 3 Wireless Gen 2 mantiene el característico chasis perforado tipo panal que ya definía a la primera generación, una solución que no solo reduce peso, sino que también mejora la ventilación de la mano durante sesiones prolongadas. Con 68 gramos en total, se sitúa en el extremo más ligero del mercado inalámbrico, solo superado por modelos cableados específicos.

La carcasa incorpora protección IP54 certificada, lo que significa resistencia al polvo y a salpicaduras de agua, una característica poco común en ratones gaming y que SteelSeries ha mantenido como sello de la serie Aerox. Los laterales presentan zonas de agarre texturizadas para mejorar el control, y los botones principales emplean interruptores mecánicos con una vida útil declarada de 80 millones de pulsaciones, garantizando durabilidad a largo plazo.

En la parte inferior se encuentran los patines de deslizamiento de PTFE puro, diseñados para ofrecer un glide suave sobre la mayoría de superficies de ratón, así como el interruptor de encendido/apagado y el selector de modo de conexión (2,4 GHz o Bluetooth).

Conectividad inalámbrica: 4K nativo sin dongle adicional

Una de las principales novedades de esta segunda generación es la frecuencia de sondeo inalámbrica de 4.000 Hz (4K) en modo 2,4 GHz, lo que se traduce en un tiempo de respuesta de 0,25 ms, cuatro veces más rápido que la generación anterior . A diferencia de otros fabricantes que requieren un dongle específico o una actualización de pago para activar el modo 4K, el Aerox 3 Wireless Gen 2 lo incluye de serie, sin accesorios adicionales .

El ratón ofrece conectividad dual: 2,4 GHz para gaming de baja latencia y Bluetooth 5.0 para uso productivo o en dispositivos móviles, con hasta tres dispositivos emparejados y cambio rápido entre ellos. La autonomía declarada es de hasta 200 horas en modo Bluetooth y 80 horas en modo 2,4 GHz, cifras que varían según el uso de la iluminación RGB y la frecuencia de sondeo.

La carga se realiza mediante USB-C y el cable incluido es de tipo SpeedNova, diseñado para ofrecer una conexión estable durante el uso con cable mientras se carga la batería interna.

Sensor y rendimiento: TrueMove 26K de última generación

El corazón del Aerox 3 Wireless Gen 2 es el sensor óptico TrueMove 26K, con una resolución nativa de 26.000 DPI, velocidad máxima de 650 IPS y aceleración de 50G . Estas especificaciones lo sitúan en la gama alta del mercado, por encima de sensores que equipan muchos competidores directos.

En pruebas reales, el sensor muestra un tracking preciso incluso en movimientos rápidos y bruscos, sin saltos ni pérdida de seguimiento, algo fundamental en géneros competitivos. La calibración de superficie se puede ajustar mediante el software SteelSeries GG, permitiendo optimizar el rendimiento según el tipo de ratón o superficie utilizada.

Software y personalización

El ratón es compatible con el ecosistema SteelSeries GG, la plataforma de configuración de la marca que permite ajustar parámetros como DPI, frecuencia de sondeo, asignación de botones, macros y perfiles de iluminación RGB. El software está disponible para Windows y macOS, y sincroniza la configuración en la nube para usarla en distintos equipos.

Cuenta con seis botones programables (dos principales, rueda con clic central, dos laterales y el botón de cambio de DPI), todos configurables desde GG, así como zonas de iluminación RGB personalizables por colores y efectos.

Ergonomía y comodidad

Con dimensiones compactas (aproximadamente 120 mm de largo, 67 mm de ancho y 38 mm de alto), facilita cualquier tipo de agarre tambien manos pequeñas o medianas. La forma simétrica lo hace apto tanto para diestros como para zurdos, aunque los botones laterales solo están presentes en el lado izquierdo.

El peso reducido y el diseño perforado contribuyen a una sensación de ligereza extrema, reduciendo la fatiga en sesiones largas, aunque algunos usuarios pueden notar que la textura del panal acumula más polvo que un chasis sólido, a pesar de la protección IP54.

Precio y disponibilidad

El SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 está disponible en la tienda oficial de SteelSeries por 109,99 euros, en variantes de color Ghost (blanco), Shadow (negro) y Quantum (azul) . También se puede adquirir en distribuidores autorizados, aunque los precios pueden variar según promociones y stock.

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Valoración

El SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 se posiciona como uno de los ratones inalámbricos gaming más completos del mercado en 2026, combinando ligereza extrema, velocidad 4K nativa y protección IP54 en un paquete bien equilibrado. Su precio lo hace especialmente atractivo frente a competidores que cobran extra por el dongle 4K o no ofrecen resistencia al agua.