Dyson estrena la gama Nurovi: robots que “ven” y “piensan” para limpiar donde otros no llegan

La británica Dyson ha presentado en Berlín su nueva familia de robots de limpieza Nurovi, una línea que combina lo que la marca denomina “inteligencia neural” con un sistema de visión avanzado para identificar suciedad, objetos y manchas —incluso invisibles— y adaptar la limpieza en tiempo real. El nombre “Nurovi” surge de unir “Neural Intelligence” (inteligencia neural) y “Vision” (visión), en referencia a esta combinación de IA y sistemas ópticos que, según la compañía, lleva al hogar “una nueva dimensión de limpieza sin precedentes”.

Un robot que detecta manchas invisibles con luz UV

El modelo tope de gama, el Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV, es un robot de limpieza que aspira y friega con un sistema de detección de manchas mediante inteligencia artificial que combina luz UV, visión con IA incorporada e iluminación verde efecto láser. Gracias a este conjunto de sensores, la máquina es capaz de identificar casi 200 tipos de sustancias y objetos domésticos, incluyendo derrames y residuos que no se ven a simple vista, y repetir la limpieza en esas zonas hasta eliminar las manchas.

Para el fregado, el R3 emplea un rodillo húmedo con autolimpieza que utiliza un sistema de hidratación de 12 puntos. Este mecanismo aplica continuamente agua limpia calentada a 70 °C para desincrustar y eliminar simultáneamente las manchas más persistentes, mientras el propio rodillo se limpia en cada rotación. En limpieza en seco, el robot maximiza el potencial con un rodillo de microfibra de ancho completo que se extiende 40 milímetros para limpiar todos los bordes de la habitación, y un motor de 30.000 pascales que, según Dyson, proporciona un 65 por ciento más de presión de succión para una limpieza potente tanto en suelos duros como en alfombras. La base ciclónica, higiénica y sin bolsa se encarga de vaciar, limpiar y recargar automáticamente el robot después de cada ciclo.

Mopas triangulares para no dejar esquinas sin fregar

El Dyson R2 Nurovi Wash+Dry aborda uno de los puntos débiles de muchos robots fregadores: las esquinas. En lugar de las habituales mopas circulares, este modelo incorpora mopas triangulares inspiradas en el triángulo de Reuleaux, una forma geométrica de anchura constante creada a partir de tres arcos circulares. Gracias a esta geometría y a un patrón de movimiento preciso, las mopas mantienen un contacto más uniforme con el suelo y logran una mejor cobertura de limpieza, con mayor alcance en rincones y bordes que los diseños convencionales.

La limpieza profunda en el R2 se potencia además con agua a 75 °C, calentada en la base para ayudar a eliminar las manchas más persistentes. Este robot también incorpora el nuevo sistema Twin-capture de Dyson, que separa los residuos finos de los gruesos para maximizar la eficiencia de limpieza. Las cerdas del cepillo barren mecánicamente los residuos de mayor tamaño directamente hacia el interior de la máquina, reduciendo la dependencia de la potencia de succión, mientras que el motor de aspiración se centra en capturar el polvo fino y las partículas más pequeñas. Al combinar la recogida mecánica con una succión potente y focalizada, el sistema permite ofrecer una limpieza más eficiente y constante frente a distintos tipos de residuos. Un sensor piezo detecta de forma inteligente los niveles de polvo y los tipos de suelo en tiempo real, adaptando automáticamente la potencia de succión y el comportamiento de limpieza para ofrecer un rendimiento óptimo en distintas superficies.

Limpieza en seco con tecnología compartida

El Dyson R1 Nurovi Dry está diseñado para ofrecer resultados de limpieza superiores en suelos duros y alfombras, pero centrado exclusivamente en limpieza en seco. Este modelo incorpora la misma tecnología Twin-capture que el R2, con una succión de 21.000 pascales para limpiar en os suelos. También comparte el nuevo sistema de cepillos laterales rediseñado, desarrollado con un ángulo preciso y un conector de estructura de malla que controla la presión y la dirección de los cepillos.

Este diseño garantiza que el polvo y los residuos se dirijan hacia el flujo de aire de una forma más controlada y eficiente, en lugar de dispersarse, al tiempo que reduce la acumulación y los enredos del cabello alrededor de las cerdas. Los cepillos laterales también se extienden hacia el exterior para acercarse más a las paredes y llegar a los rincones, mejorando la cobertura en zonas que normalmente quedan sin limpiar.

La fregona eléctrica también se renueva

Aunque el foco está en los robots, el evento de Berlín fue también el escenario del lanzamiento de la nueva Dyson W1 PencilWash, una evolución del primer modelo PencilWash, la fregona eléctrica lanzada a principios de 2026. La nueva W1 PencilWash ha sido rediseñada para incorporar un rodillo más absorbente y un sistema higiénico de gestión de residuos para mejorar el rendimiento, además de contar con tecnología de autolimpieza en la base. Todo ello mantiene el mismo diseño ligero y estilizado para ofrecer la máxima comodidad de limpieza.

Precios y fechas de estreno

De la gama de robots de limpieza Dyson Nurovi, la compañía ha confirmado por ahora la llegada a España de dos modelos con precios y fechas concretas. El Dyson R2 Nurovi Wash+Dry estará disponible a mediados de septiembre en dyson.es a un precio de 849 euros, mientras que el Dyson R1 Nurovi Dry estará disponible a finales de octubre en la misma web a un precio de 549 euros. Para el modelo tope de gama, el R3 Nurovi Spot+Scrub UV, la información oficial no aporta detalles definitivos.

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Con esta nueva familia, Dyson traslada al hogar parte de la lógica de sus laboratorios: más sensores, más procesamiento de imagen y más decisiones automáticas para reducir la intervención humana en la limpieza. Los robots ya no solo siguen mapas, sino que identifican sustancias, distinguen tipos de residuos y reaccionan repasando zonas, ajustando succión o cambiando el patrón de fregado. La combinación de luz UV, inteligencia artificial y láser verde en el R3 convierte la detección de manchas en una función activa, mientras soluciones como las mopas de Reuleaux o el sistema Twin-capture buscan resolver problemas concretos del día a día, como esquinas sin limpiar, enredos de pelo o pérdida de eficacia con residuos mixtos.