Así es la Cuktech 10 Plus, la batería externa de 15.000 mAh que carga portátiles a alta velocidad

La Cuktech 10 Plus es una batería externa de 15.000 mAh diseñada para usuarios que necesitan autonomía fiable para smartphone, tableta y portátil ligero en un formato compacto y fácil de transportar. Su propuesta se apoya en tres pilares: una salida de hasta 120 W en un solo puerto USB‑C, una pantalla TFT a color que muestra en tiempo real los datos de carga y descarga, y una recarga muy rápida de la propia batería (hasta 100 W de entrada). El resultado es un accesorio que aporta rendimiento, portabilidad y un nivel de información poco común en su segmento de precio.

Diseño y construcción: peso contenido y materiales seguros

Adopta un formato rectangular compacto, con unas dimensiones de 153,7 × 34,8 × 51 mm y un peso de 346 g, lo que facilita llevarla en la mochila o en el bolso sin que resulte aparatosa. La carcasa está fabricada en plástico ignífugo de nivel V0, un material que aporta resistencia y seguridad en uso intensivo. Además, el dispositivo integra un sistema de protección de nueve capas —que incluye protecciones de temperatura, cortocircuito, sobrevoltaje y sobrecorriente, entre otras— para un funcionamiento seguro en diferentes escenarios.

En la parte frontal destaca una pantalla TFT a color que, más allá del aspecto estético, se convierte en una herramienta práctica para monitorizar el estado de la batería y el comportamiento de la carga. El conjunto transmite una sensación de calidad y robustez, con acabados cuidados y una distribución de puertos clara y accesible.

Pantalla TFT: información útil en tiempo real, no solo un adorno

La pantalla TFT muestra datos concretos durante la carga y la recarga: porcentaje de batería restante, potencia de entrada y salida, voltaje, corriente y tiempo estimado para completar la operación. Esta visibilidad permite comprobar, por ejemplo, si un smartphone está negociando correctamente la carga rápida o si un portátil está recibiendo la potencia esperada.

La interfaz permite girar la pantalla 180° manteniendo pulsado el botón durante dos segundos, un detalle que mejora la legibilidad según la orientación del dispositivo. También es posible ajustar el brillo o configurar el tiempo de permanencia encendida, lo que aporta flexibilidad según el entorno de uso. Tras acostumbrarse a esta pantalla, resulta difícil volver a las tradicionales luces LED que meramente ofrecen una aproximación del nivel de carga.

Rendimiento y compatibilidad: hasta 120 W en un solo puerto y carga simultánea

La Cuktech 10 Plus destaca por su versatilidad. Cuenta con tres puertos de salida (dos USB‑C y uno USB‑A) y soporta protocolos de carga rápida como PD, PPS, QC, FCP, SCP y UFCS, lo que amplía la compatibilidad con smartphones, tablets, consolas portátiles y portátiles que admitan carga por USB‑C.

En configuración de un solo puerto, el USB‑C principal (OUT1 Tipo‑C1) puede entregar hasta 120 W máx. (5–20 V, 6 A), suficiente para alimentar portátiles compatibles y smartphones de gama alta a máxima velocidad. El segundo USB‑C (OUT1 Tipo‑C2) y el USB‑A ofrecen hasta 33 W cada uno, adecuados para tablets, auriculares, relojes inteligentes y otros dispositivos.

Cuando se utilizan varios puertos a la vez, la batería reparte la potencia de forma inteligente. Por ejemplo, en uso de tres puertos, el USB‑C principal puede mantener hasta 70 W para un portátil mientras los otros dos puertos comparten hasta 20 W adicionales. Esta capacidad de carga simultánea resulta práctica para usuarios multitarea que necesitan mantener cargados varios dispositivos sin tener que intercambiar cables constantemente.

La marca indica que, para lograr la máxima velocidad de carga es recomendable utilizar el cable USB‑C a USB‑C de 6 A incluido, diseñado para soportar alta potencia y el protocolo PD 3.1.

Autonomía y recarga: 15.000 mAh para jornada completa y entrada de hasta 100 W

Con una energía de batería de 54 Wh (típica) y una capacidad nominal de 8.300 mAh (a 5 V/2 A), la Cuktech 10 Plus ofrece autonomía suficiente para cargar un smartphone entre dos y tres veces completas o proporcionar un extra de energía a un portátil ligero durante una jornada de trabajo. Además, su capacidad de 54 Wh la hace apta para equipaje de mano según las normas TSA/FAA, un detalle importante para viajeros frecuentes.

Uno de los puntos fuertes es la velocidad de recarga de la propia batería. Gracias a una entrada de hasta 100 W, es posible recuperar alrededor del 30% de la capacidad en apenas 10 minutos con un cargador compatible, lo que reduce drásticamente los tiempos de espera entre usos. Según el manual, una carga completa se logra en aproximadamente 75 minutos con un adaptador adecuado.

Experiencia de uso: equilibrio entre capacidad, tamaño y velocidad

Este dispositivo encuentra un punto medio acertado entre capacidad y portabilidad. Los 15.000 mAh ofrecen energía suficiente para afrontar una jornada intensa o un viaje corto sin que el dispositivo resulte voluminoso o pesado. En pruebas reales, la batería mantiene un rendimiento estable incluso cuando se conectan varios dispositivos, sin calentamientos excesivos ni caídas de rendimiento apreciables.

La posibilidad de cargar un portátil, un smartphone y unos auriculares de forma simultánea convierte a esta power bank en una herramienta cómoda para uso fuera de casa. La pantalla TFT aporta una sensación de control que va más allá de lo anecdótico: permite verificar que todo funciona como debería y ajustar el uso según la información mostrada.

Seguridad y mantenimiento: protecciones integradas

Incorpora celdas de iones de litio con medición de temperatura NTC dual, diseñadas para mantener al menos el 70% de la capacidad tras 1.000 ciclos de carga. El sistema de protección de nueve capas incluye advertencias en tiempo real ante temperaturas altas o bajas, lo que ayuda a prevenir daños y garantiza la seguridad del usuario.

Para alargar la vida útil, se recomienda guardar la batería en un lugar fresco y seco, evitar la exposición a temperaturas extremas y limpiar el exterior con un paño suave y seco, sin utilizar disolventes. Además, el modo de carga de baja corriente permite alimentar dispositivos pequeños como relojes inteligentes o auriculares Bluetooth de forma segura y eficiente.

Lo mejor y lo mejorable

Entre los aspectos más destacables de la Cuktech 10 Plus se encuentran su potencia de salida (hasta 120 W en un solo puerto), la utilidad real de la pantalla TFT y la calidad de construcción con materiales seguros. La recarga rápida de hasta 100 W de entrada y la capacidad de carga simultánea de varios dispositivos completan una propuesta muy completa para el día a día.

Como posible área de mejora, algunos usuarios que necesiten alimentar un portátil durante muchas horas consecutivas podrían preferir modelos de mayor capacidad (20.000 mAh o más), aunque eso implicaría renunciar a la comodidad de formato y peso que ofrece esta batería.

Valoración

La Cuktech 10 Plus es una batería externa que destaca por ofrecer más que una reserva de energía. Combina una capacidad equilibrada (15.000 mAh / 54 Wh), una salida potente (hasta 120 W en un solo puerto USB‑C), una recarga muy rápida (hasta 100 W de entrada) y una pantalla TFT que aporta información útil en tiempo real. Su diseño compacto, la compatibilidad con múltiples protocolos de carga y las protecciones de seguridad integradas la convierten en una opciónrecomendable para usuarios que buscan rendimiento, portabilidad y control en un mismo dispositivo.

Ficha técnica (resumen) y precio

Modelo: Cuktech 10 Plus (PB150P)

Capacidad: 15.000 mAh (54 Wh típica) / 8.300 mAh nominal (5 V/2 A)

Salida máxima: 120 W (USB‑C principal); 33 W (USB‑C secundario y USB‑A)

Entrada máxima: 100 W (USB‑C)

Puertos: 2 × USB‑C, 1 × USB‑A

Protocolos: PD, PPS, QC, FCP, SCP, UFCS

Dimensiones: 153,7 × 34,8 × 51 mm; peso: 346 g

Seguridad: 9 capas de protección; carcasa ignífuga V0

Apta para avión: sí (54 Wh, dentro del límite TSA/FAA)

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Precio, unos 56 euros