Philips Hue amplía su ecosistema con nuevas funciones de inteligencia artificial y productos de iluminación

Signify presenta nuevas funciones y productos para Philips Hue, su ecosistema de iluminación inteligente. La actualización incluye herramientas basadas en inteligencia artificial, opciones para sincronizar la iluminación con contenidos audiovisuales, una colaboración con Nanoleaf y nuevas luminarias destinadas tanto al interior como al exterior del hogar.

Controles mediante lenguaje natural

Una de las principales novedades son los Comportamientos de IA Personalizados, una función exclusiva del nuevo Hue Bridge Pro. El sistema permite crear rutinas mediante indicaciones en lenguaje natural, sin necesidad de programar manualmente reglas complejas.

La herramienta combina activadores y condiciones para adaptar el funcionamiento de interruptores y sensores a distintas situaciones. Entre las opciones descritas se incluye modificar su comportamiento durante los fines de semana o activar escenas cuando anochece, sin depender de una hora concreta.

Philips Hue también presenta una versión preliminar de Copia de Seguridad y Restauración. Los usuarios de un Hue Bridge o Bridge Pro pueden guardar en la nube la configuración de sus habitaciones, zonas, automatizaciones y escenas para recuperarla posteriormente.

La integración nativa con Sonos permite controlar la música desde interruptores de Philips Hue, como el Hue Tap Dial Switch. La función permite reproducir listas, ajustar el volumen o cambiar de canción mediante estos controles.

Integración con Nanoleaf

La colaboración con Nanoleaf incorpora al ecosistema Hue los paneles compatibles de las familias Shapes, incluidos los modelos Hexágonos, Triángulos y Mini Triángulos.

Mediante el Hue Wall Light Module, estos paneles pueden integrarse en escenas, automatizaciones y zonas de ocio configuradas en Philips Hue. El módulo se comercializa por separado y los kits de inicio con paneles compatibles están disponibles en mercados seleccionados.

Sincronización con televisión y contenidos

Philips Hue amplía sus opciones de entretenimiento con Hue Play Screen Sync, un sistema que sincroniza las luces compatibles con lo que aparece en pantalla. La solución utiliza una lente de ojo de pez y un sistema de calibración automática para analizar la imagen en tiempo real y reproducir sus colores en la estancia.

El sistema funciona con las aplicaciones nativas de las Smart TV, la televisión tradicional y dispositivos conectados mediante HDMI, con independencia de la fuente original del contenido.

La nueva Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K ofrece una alternativa basada en cable y utiliza una única conexión HDMI para sincronizar la iluminación con contenidos multimedia en resolución 4K. Tanto esta caja como Screen Sync pueden utilizarse directamente con una tira LED Philips Hue Play gradient, sin necesidad de contar inicialmente con un Hue Bridge.

Al añadir posteriormente un Bridge o un Bridge Pro, el sistema puede ampliarse hasta 10 puntos de luz sincronizados. Además, las nuevas tiras Philips Hue Play gradient, tanto en su versión estándar como Pro, pueden cortarse a medida. La gama incluye también una versión para pantallas de hasta 100 pulgadas.

Nuevos diseños para el hogar

En el apartado de diseño, Philips Hue presenta el cordón de luz Liane 360º, que proyecta iluminación en toda su circunferencia. Su estructura flexible permite colocarlo alrededor de columnas, molduras o muebles. La tecnología OmniGlow genera un degradado de luz suave y difuso.

La familia Signe incorpora tres modelos: Signe pendant, Signe pendulum y Signe pole. Las nuevas luminarias mantienen un perfil fino y una proyección de luz orientada a integrarse en espacios de estilo minimalista.

Para exteriores, la gama Festavia suma formatos de cortina, red y luces de estalactitas. La compañía también amplía su oferta con nuevos apliques y focos para exterior, además de la tira de luz Philips Hue OmniGlow en varias longitudes.

Disponibilidad y precios

Los Comportamientos de IA Personalizados están disponibles para los usuarios del Bridge Pro en los idiomas compatibles mediante una actualización de software. La función de Copia de Seguridad y Restauración se encuentra en desarrollo, mientras que la integración con Sonos está prevista mediante una actualización de software.

Philips Hue Play Screen Sync parte de 119,99 euros y la Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K, de 149,99 euros. Las tiras Philips Hue Play gradient están disponibles desde 99,99 euros. El Hue Wall Light Module para paneles Nanoleaf compatibles parte de 39,99 euros.

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El cordón de luz Philips Hue Liane 360º está disponible desde 399,99 euros. Los modelos Signe pendant y Signe pendulum parten de 349,99 euros, mientras que Festavia está disponible desde 229,99 euros. Los apliques de exterior parten de 79,99 euros y la tira Philips Hue OmniGlow, de 199,99 euros.