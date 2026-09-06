Ezviz lleva a IFA nuevas cámaras, cerraduras y sistemas de IA para el hogar

Ezviz presenta en IFA su gama completa de productos para el hogar inteligente en el stand 175 del pabellón 1.2. Bajo el lema “Accelerating Innovation”, la compañía reúne soluciones de seguridad y acceso inteligente desarrolladas con tecnología propia, además de dispositivos equipados con Ezviz AI, robots de limpieza inteligentes y productos electrónicos portátiles.

La firma organiza su espacio en cinco áreas interconectadas dedicadas a la seguridad, el confort doméstico, la robótica y su visión del hogar del futuro. Según Chris Xu, General Manager del International Business Center de Ezviz, la propuesta combina soluciones globales con opciones adaptadas al mercado europeo.

Cámaras de triple y doble lente

Entre las novedades se encuentra la serie 90f de triple lente, formada por los modelos H90f, con cable, y HB90f, con batería. Ambos incorporan tres lentes y un zoom mixto de 12x para captar detalles en grandes extensiones, como fincas o explotaciones agrícolas.

La marca también presenta la serie 3K de doble lente, integrada por las cámaras CB30 y CB60. Estos dispositivos incluyen baterías de alta capacidad y bases magnéticas. El modelo CB60 mantiene una imagen nítida fuera del alcance de una red wifi y dispone de zoom de 8x, así como conectividad conmutable entre 4G y wifi.

IA con procesamiento local

La compañía incorpora su sistema de inteligencia artificial Ezviz Mira en sus dispositivos para ampliar las funciones de detección y gestión. La estación doméstica AI CoreX lleva este modelo al entorno local mediante un sistema de IA edge, diseñado para procesar información directamente en el hogar.

Permite almacenar grandes volúmenes de archivos, realizar búsquedas mediante texto, fotografías y vídeos, y gestionar varios dispositivos incluso sin conexión a Internet. La firma combina chips de IA integrados en los dispositivos, procesamiento local y planes de IA para el hogar, de modo que las cámaras independientes pueden activar funciones de detección sin suscripción o integrarse en sistemas escalables con AI CoreX y otros hubs domésticos, como X6.

Cerraduras y videoporteros

En acceso inteligente, se amplía su catálogo de cerraduras con modelos de distinta instalación y nivel de prestaciones. La DL50FVX incorpora reconocimiento facial y de las venas de la palma de la mano, junto a doble lente y una pantalla integrada.

La compañía presenta también mirillas digitales y videoporteros de doble lente. Entre ellos se encuentra el EP8 Ultra, con una pantalla interactiva equipada con IA orientada a una experiencia de uso personalizada.

Noticias relacionadas

Para viviendas con acceso peatonal y entrada de vehículos, la marca muestra el videoportero HP7 Pro 4K, que combina acceso sin llave, reconocimiento de voz y vídeo 4K en un sistema centralizado. Junto a él figura el motor para puertas correderas HG2 600 Pro, destinado a automatizar la apertura de la puerta y facilitar el acceso de vehículos.