NOVEDADES IFA 2026
Blackview presenta su consola PlayPop 8, que convierte el cuerpo en mando
La marca estrena una consola de movimiento con IA y seguimiento corporal de 17 puntos
Blackview ha llevado a la IFA 2026 de Berlín su primera consola de juego basada en movimiento, la PlayPop 8, un dispositivo que elimina el mando físico y utiliza inteligencia artificial para transformar los gestos del cuerpo en controles dentro del videojuego.
Sin periféricos: el cuerpo hace de controlador
La PlayPop 8 es una pequeña caja cúbica de 76 × 76 × 76 milímetros y unos 343 gramos que se conecta al televisor, monitor o proyector mediante HDMI y emplea una cámara integrada con seguimiento corporal de 17 puntos para identificar en tiempo real posiciones como saltar, agacharse, mover los brazos o bailar.
El sistema está diseñado para colocarse entre 40 y 140 centímetros sobre el suelo, con una distancia de juego recomendada de alrededor de 1,5 metros para un jugador y de 2 a 3 metros cuando participan varias personas.
Hasta cuatro jugadores y seis categorías de juego
Blackview ha estructurado los contenidos en seis categorías —juegos familiares y de fiesta, deportes, fitness, aventuras, juegos casuales y propuestas de lógica y puzles— y permite sesiones de hasta cuatro jugadores de forma simultánea.
El dispositivo incluye cinco juegos iniciales gratuitos; el resto del catálogo se articula mediante una suscripción tipo GamePass, con nuevos contenidos previstos cada trimestre.
Hardware y privacidad local
En su interior, la PlayPop 8 integra un procesador Rockchip RK3576 de ocho núcleos, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, además de conectividad Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0 y salida HDMI.
La consola incorpora un obturador físico para cubrir la cámara cuando no se utiliza y, según Blackview, los datos necesarios para el seguimiento corporal se procesan de forma local, sin enviarse a la nube ni almacenar información facial.
Presencia en la IFA 2026
La marca muestra la PlayPop 8 en lFA que se celebra estos días en Messe Berlin, en el stand H3.2‑171, junto a otros lanzamientos como el portátil gaming GamiBook 16 y nuevos smartphones y tablets rugged.
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