Ufesa regresa a IFA Berlín 2026 con novedades en todas sus categorías

Ufesa, marca de referencia en pequeño electrodoméstico y buque insignia del grupo B&B Trends, participará en IFA Berlín 2026, la feria internacional dedicada a la electrónica de consumo y productos para el hogar que se celebra del 4 al 8 de septiembre en Messe Berlín. La firma será una de las protagonistas del espacio expositivo del grupo, junto con otras marcas como Di4, Zelmer, Ardes y Somela.

Un stand de más de 150 metros cuadrados

El espacio de B&B Trends, ubicado en el Hall 6.1, stand 105, ocupa una superficie de más de 150 m² en el que se muestran últimas novedades y una serie de productos de todas sus categorías, con el objetivo, según destaca la firma, de poner al alcance de los usuarios una propuesta centrada en la funcionalidad, el diseño y una experiencia de uso avanzada que refleja su capacidad de responder a las necesidades del hogar.

Cocina y desayuno, categorías protagonistas

La cocina ocupa un lugar destacado dentro de la propuesta de Ufesa en IFA 2026. La firma está dando a conocer las últimas incorporaciones a su gama de robots de cocina TotalChef RK y presenta novedades en freidoras de aire, dos categorías que facilitan la preparación de recetas y pueden adaptarse a diferentes formas de cocinar.

La selección se completa con propuestas en batidoras y kits de desayuno, configurando una oferta para acompañar distintos momentos del día, con soluciones para diferentes tipos de consumidores.

Cafeteras superautomáticas con fabricación nacional

Las cafeteras superautomáticas tienen también un papel protagonista. Entre los productos expuestos está la cafetera superautomática Sensazione, diseñada y fabricada en España, que permite preparar café en grano recién molido y admite también café molido.

El equipo incorpora un molinillo de acero inoxidable con cinco posiciones para ajustar el grado de molienda, tres niveles de intensidad del aroma y la posibilidad de seleccionar la cantidad de agua. Una propuesta orientada a personalizar la preparación del café y acercar al hogar la experiencia del grano recién molido.

Limpieza, planchado y cuidado personal

Más allá de la cocina, hay novedades en aspiración, con propuestas dentro de la gama Inspire, así como soluciones destinadas a la limpieza localizada de tapicerías, alfombras y otras superficies textiles mediante equipos spot cleaner.

Noticias relacionadas

La presencia de la marca incluirá también productos para el planchado y el cuidado de las prendas, además de equipos de cuidado personal destinados al secado, el peinado y el moldeado del cabello.