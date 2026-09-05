Timekettle estrena en la IFA 2026 los auriculares traductores W4 Plus, con IA y captación por conducción ósea

Timekettle aprovecha la IFA 2026 de Berlín para presentar la nueva generación de sus auriculares traductores, los W4 Plus. Los visitantes de la feria podrán probarlos en directo en el pabellón 3.2, stand 163, mientras que la venta oficial comienza este domingo 6 de septiembre.

Traducción en tiempo real con Babel OS 3.0

Los W4 Plus son auriculares intraauriculares con inteligencia artificial que traducen en tiempo real 52 idiomas y 106 acentos gracias al software mejorado Babel OS 3.0. La marca los sitúa como herramienta para reuniones internacionales, conversaciones, llamadas y contenidos de vídeo, incluidas reuniones en línea o retransmisiones en directo.

El sistema incorpora funciones de IA como resúmenes en directo de las conversaciones y perfiles lingüísticos predefinidos con terminología especializada para ámbitos como Tecnología e Internet, Fabricación e Industria, y Nuevas energías y tecnologías verdes.

Captación de voz por conducción ósea y filtrado de ruido

Para mejorar la captación de la voz, el W4 Plus utiliza tecnología de conducción ósea, de modo que la voz se capta a través de las vibraciones del cráneo, lo que ayuda a filtrar mejor los ruidos ambientales. Dos micrófonos y la tecnología VoiceFocus se centran en la voz del interlocutor y reducen el ruido de fondo.

Según la marca, con este sistema el dispositivo reconoce voces bajas y susurros con una precisión del 90%, incluso en entornos ruidosos.

Cuatro modos de uso para diferentes situaciones

El W4 Plus ofrece cuatro modos adaptados a diferentes escenarios. En la conversación cara a cara, cada interlocutor lleva un auricular; el modo de escucha permite traducir mientras se escuchan conferencias o conversaciones; el modo de teléfono traduce llamadas sin que la otra persona necesite ningún dispositivo adicional; y el modo multimedia se encarga de la traducción de contenidos de vídeo y audio con subtítulos.

Privacidad y cifrado de las conversaciones

Timekettle subraya que los contenidos transmitidos se cifran de extremo a extremo. Las conversaciones y lo que se escucha no se almacenan ni se utilizan para entrenar modelos de IA, según la información facilitada por la compañía.

Autonomía, peso y colores

Los auriculares, junto con el estuche de carga, pesan 116,5 gramos. Ofrecen una autonomía de hasta tres horas seguidas de traducción; con el estuche, la autonomía llega hasta doce horas. Están disponibles en tres colores: Sandy Gold, Midnight Blue y Space Black.

Precios y opciones de suscripción

Timekettle comercializa el W4 Plus en dos versiones. La versión completa, con suscripción incluida, cuesta 379 € e incluye todas las funciones. La versión con suscripción tiene un precio de 299 € por el dispositivo, más una suscripción ilimitada de 14,99 € al mes que ofrece las mismas funciones que la versión completa.

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En ambas variantes, la traducción básica funciona sin suscripción. La mayoría de funciones premium de la versión con suscripción se pueden probar de forma gratuita durante siete días.