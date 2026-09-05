Navee presenta en IFA 2026 el Fold P10, un patinete eléctrico con triple plegado

Navee presenta en IFA 2026 el Fold P10, un patinete eléctrico con un mecanismo de triple plegado único desarrollado para maximizar la eficiencia espacial en la ciudad. Este sistema reduce más de un 80% el volumen de almacenamiento del vehículo y permite guardarlo en el maletero de un coche convencional, deslizarlo bajo un escritorio de oficina o encajarlo en espacios ajustados de una vivienda.

Batería intercambiable y prestaciones de gama alta

El Fold P10 incorpora un sistema de batería intercambiable que se extrae en segundos y se carga en casa o en la oficina sin mover el patinete. El cambio de batería duplica de forma inmediata el alcance del vehículo. Pese a su formato portátil, ofrece 1350 W de potencia máxima, una autonomía de 70 kilómetros y suspensión con brazos de amortiguación delantera y trasera para una conducción estable y suave. El lanzamiento del Fold P10 en España está previsto para 2027.

Gama actual con certificación DGT: UT3 Max, NT5 Max y XT5 Pro

La marca expone en Berlín una gama más completa de patinetes con certificación DGT, que cumplen la normativa europea y española aplicable, incluida la limitación de velocidad a 25 km/h establecida por la DGT. El NT5 Max, cabeza de la gama que la compañía comercializa actualmente en España, es un modelo «all-road» con motor de 1600 W de potencia máxima, capaz de superar pendientes del 28%, una autonomía de 85 kilómetros, resistencia al agua IPX6 y capacidad de carga de 150 kg.

El UT3 Max, también presente en IFA 2026, cuenta con 1638 W de potencia máxima, hasta 90 kilómetros de autonomía y capacidad para pendientes del 28%, además de horquilla hidráulica delantera y suspensión trasera por muelle. Este modelo estará disponible en España el próximo año.

El XT5 Pro incorpora un motor de 2200 W de potencia máxima, supera pendientes del 32% y monta el sistema de suspensión exclusivo NAVEE Damping Arm junto con neumáticos «off-road» sin cámara de 12 pulgadas que absorben baches y socavones profundos.

Exoesqueleto EXO S Pro: asistencia física ligera y precisa

Navee amplía su ecosistema de movilidad personal con tecnologías de exoesqueleto diseñadas para asistir a los usuarios en diferentes actividades físicas. Destaca el EXO S Pro, ya disponible en la web oficial de la compañía. Con un peso neto de 1,8 kg y una potencia máxima de 960 W, reduce hasta un 35% el esfuerzo físico gracias a una tecnología que identifica diez patrones de movimiento y adapta la asistencia en milisegundos. Su batería intercambiable proporciona autonomía para recorrer hasta 40.000 pasos con rendimiento constante.

Dentro del ecosistema Dreame

Noticias relacionadas

IFA 2026 marca un hito de marca para Navee, que expone por primera vez como marca oficial dentro del ecosistema Dreame. Esta integración refuerza la proyección internacional de la compañía en un momento de fuerte crecimiento de Dreame en el mercado español.