Mammotion presenta su nueva generación de robots cortacésped para hogares y profesionales

Mammotion llega a la feria IFA 2026 con una gama renovada de soluciones de corte robotizado de césped, encabezada por la nueva serie insignia LUBA 4 AWD para usuarios particulares y la plataforma profesional Maston. La compañía exhibe sus novedades en los stands Interior (Hall 9, Stand 123) y Exterior (OCG-141) del recinto berlinés.

Según la marca, esta nueva generación de productos anticipa la línea que llegará al mercado en 2027 y refleja una etapa de madurez del sector: el objetivo ya no es solo demostrar que el corte autónomo funciona, sino perfeccionar los detalles que marcan la diferencia entre un césped simplemente cortado y uno mantenido con acabado profesional.

Navegación más precisa y cuidado del césped

Mammotion explica que ha desarrollado su nueva gama a partir de una década de innovación y millones de interacciones de usuarios en situaciones reales. El resultado es una navegación más precisa, un tratamiento más cuidadoso del césped y una cobertura más completa de los bordes.

Entre las tecnologías destacadas figuran el sistema de navegación Tri-Fusion 2.0 y la dirección en las ruedas delanteras con conducción bidireccional. Mammotion indica que estas soluciones permiten un posicionamiento más inteligente, maniobras más respetuosas con el terreno y un mejor acabado gracias a nuevas opciones de corte de bordes que reducen las zonas sin cortar.

“La verdadera automatización no consiste únicamente en iniciar el trabajo, sino en terminarlo de forma inteligente y con un propósito”, afirma Jayden Wei, CEO de Mammotion. En su intervención en IFA 2026, Wei añade que la compañía busca “redefinir lo que puede conseguir el cuidado autónomo del césped”, ofreciendo “un nivel de mantenimiento personalizado y propio de un jardinero profesional en todo tipo de terrenos”.

LUBA 4 AWD: robot cortacésped para jardines complejos

La serie LUBA 4 AWD se presenta como un “jardinero robot proactivo” diseñado para jardines complejos. Mammotion señala que, más allá de cubrir solo la parte central del césped, este modelo busca llevar el cuidado “hasta el último rincón”, ampliando los límites de la navegación inteligente, la protección del terreno y el corte de bordes sin intervención manual.

El robot parte del sistema de navegación Tri-Fusion con precisión centimétrica y mejora su percepción mediante un conjunto de cuatro cámaras que cubren frontal, laterales y parte trasera. Según la marca, esta configuración permite interpretar entornos exteriores complejos, reaccionar ante obstáculos en tiempo real y planificar rutas óptimas incluso bajo densa cobertura de árboles o con poca luz.

Estas cámaras se integran con LiDAR 360° y NetRTK, creando un sistema de triple redundancia en el que cada sensor actúa como respaldo en tiempo real de los demás. Mammotion indica que esto garantiza “máxima estabilidad, sin puntos ciegos ni desviaciones”.

El diseño también busca cuidar mejor el césped gracias a la conducción bidireccional con dirección independiente en las ruedas delanteras. Guiado por las cámaras frontal y trasera junto con el LiDAR 360°, el robot cambia de dirección sin giros forzados en U, lo que, según la compañía, elimina la presión de los giros sobre el terreno y evita marcas circulares marrones o huellas visibles en céspedes delicados.

Para abordar los bordes sin cortar, se incorpora un accesorio específico que permite a LUBA 4 AWD recortar a ras de paredes, vallas y límites del jardín. La marca afirma que esto garantiza una cobertura completa de los bordes y elimina la necesidad de un recorte manual posterior.

La disponibilidad regional y las especificaciones de los modelos de la serie LUBA 4 AWD pueden variar según el mercado. La información sobre precios y canales de distribución estará disponible a finales de este año.

Maston: plataforma profesional de corte robotizado

Para usuarios profesionales, se presenta Maston, una solución comercial de corte robotizado diseñada para gestionar grandes superficies con mayor automatización y eficiencia.

La serie Maston combina hardware de corte robotizado con funciones de gestión de flotas a través de la plataforma Mammotion Fleet Management. Según la compañía, varios robots pueden coordinar su trabajo en grandes extensiones, mientras los profesionales gestionan la flota desde un panel de control centralizado, supervisan el rendimiento del corte y acceden a diagnósticos remotos.

Impulsada por el sistema de percepción inteligente Tri-Fusion 2.0, Maston mantiene un posicionamiento de alta precisión y una planificación fiable de rutas incluso en terrenos extensos y complejos.

La serie ofrece dos configuraciones de corte: Maston Rotary, diseñado para vegetación densa y trabajos intensivos de desbroce en zonas con crecimiento excesivo, y Maston Flail, pensado para el mantenimiento de césped fino y aplicaciones que requieren un acabado de alta calidad.

El mantenimiento se simplifica gracias al diseño modular del robot. Componentes clave como discos de corte, sensores, ruedas y batería incorporan interfaces estándar de liberación rápida, lo que, según Mammotion, permite realizar reparaciones sobre el terreno de forma ágil y sin desmontaje complejo.

Para operaciones continuas, la serie Maston cuenta con una estación de carga rápida de alta eficiencia de 500 W. La compañía indica que esto reduce significativamente los intervalos de carga y permite que las flotas sigan trabajando de manera productiva durante toda la jornada.

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La serie Maston ya está disponible para reserva a través de distribuidores autorizados en Europa y Australia. Los modelos y especificaciones regionales pueden variar. Para oportunidades de compra o distribución, Mammotion remite a su web o a un contacto directo con la compañía.