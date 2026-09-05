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NOVEDADES IFA 2026

Haier presenta en IFA 2026 un hogar inteligente centrado en la IA y el diseño

La marca despliega en Berlín su visión “Home of Intelligent Possibilities” con electrodomésticos que se adaptan a los hábitos reales

Haier ID Ultimate Series 6

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Pilar Enériz

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Barcelona
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En IFA 2026, Haier, marca de grandes electrodomésticos, materializa su visión “Home of Intelligent Possibilities” con una gama que integra inteligencia artificial, eficiencia y diseño para transformar necesidades cotidianas en experiencias más intuitivas y fiables. Bajo la filosofía “More Creation, More Possibilities”, la innovación se plantea como un medio práctico para comprender contextos reales y mejorar cada interacción con el producto.

Lavado: IA y multi-tambores para un cuidado preciso

La marca presenta Haier Vision 15, una nueva generación con lavadora de clase energética superior y secadora que incorporan inteligencia artificial y sensores avanzados para adaptar automáticamente los ciclos a cada carga y a los hábitos del usuario, optimizando agua, energía y detergente. Los dos modelos estarán disponibles en España en 2027.

Con Multi Care Collection, Haier replantea la lavandería con soluciones multi-tambores que permiten varios ciclos simultáneos. El Multi Care Laundry Studio combina cuatro tambores independientes en una sola arquitectura: una lavadora de 10 kg y dos de 1 kg (clase A) y una secadora de 8 kg (clase B), con profundidad de 598 mm e instalación con un único enchufe y conexiones de agua y drenaje. La pantalla táctil integrada en la puerta superior se activa con AI Sense; Knock Sense y Wave Sense abren los tambores con un toque o un gesto. AI Smart Dose calibra detergente, suavizante y desinfectante para cada tambor; Ultra Fresh Air Pro circula aire fresco tras el ciclo e incorpora luz UV para ayudar a reducir bacterias hasta 12 horas después. La secadora combina Ultra Reverse Drum y Ultra Sense, y se complementa con i-Refresh Pro e Ion Air Fresh.

Refrigeración: más tiempo de frescura y organización inteligente

La Colección Horizon se basa en Tiempo, Espacio y Diseño, con modelos de más de 700 litros y eficiencia de Clase C. Hydro Hub integra conservación inteligente con gestión avanzada de bebidas: AI Food Care System reconoce alimentos, informa sobre su vida útil y recomienda la posición óptima; una zona enfría rápidamente botellas y latas, una jarra de rellenado automático ofrece agua fría de inmediato y un sistema de agua con gas permite tres niveles de carbonatación. Active Fresh Zone mantiene hasta un 90% de humedad para frutas y verduras, y el sistema antibacteriano ABT Pro coordina temperatura, humedad e higiene.

Maestro es un prototipo de frigorífico que reúne las tecnologías de conservación más avanzadas. Su AI Defrost Zone descongela alimentos de forma suave, preservando textura y valor nutricional, y permite cocinar en el último momento. AI Food Care System 2.0 reconoce los alimentos, recomienda cómo conservarlos y facilita una gestión más informada de las reservas. Seeker organiza los alimentos en nueve compartimentos separados mediante siete puertas e incorpora NutriBank, cajón para carne y queso que conserva carne hasta 10 días manteniendo hasta el 95% de su contenido proteico, y pescado hasta siete días.

Cocina y lavavajillas: precisión, conectividad y eficiencia

Con ID Series 6, Haier introduce un ecosistema integrado para el conjunto de la experiencia culinaria. El horno ID Ultimate Series 6 incorpora AI Vision, una cámara que reconoce alimentos y detiene automáticamente el programa al lograr el resultado deseado; se gestiona de forma remota y muestra el estado con PartLight. Pure Flavor Steam ofrece modos 100% vapor o combinados y un programa sous-vide. La placa ID Hob Serie 6 reconoce la posición de los utensilios, concentra la energía donde se colocan y permite usar hasta seis a la vez; los ajustes se desplazan con la sartén y el sistema TFT coordina preparaciones desde una interfaz. La campana ID Feel MotionSense se conecta mediante la aplicación; MotionSense y HumanSense permiten controlar la campana y la iluminación con gestos y presencia, con tres temperaturas de color.

En lavavajillas, I-Pro Shine integra IA para adaptar cada ciclo a la carga, ajustando agua, temperatura, duración y consumo. Alcanza eficiencia de clase A y 36 dB de ruido. El interior adaptativo incluye soportes para bandejas de horno, sistema de lavado de botellas y rejillas plegables e independientes, con cestas configurables para diferentes formas y tamaños.

Smart TV: entretenimiento que se adapta en tiempo real

Haier presenta una nueva generación de Smart TVs con UltraSense AI, plataforma basada en el procesador SR UltraSense que analiza imágenes y sonido y ajusta parámetros al contenido y al entorno. Integra AI Cinema, AI Sound, AI Game y AI Eye Caring: optimiza color, contraste, HDR y movimiento; mejora claridad de diálogos y escenario sonoro; coordina modos de juego, tasas de refresco adaptativas y reduce input lag, con Gaming Accelerator hasta 240 Hz DLG en 2K; y ajusta brillo y contraste según la luz ambiental, con luz azul baja certificada por TÜV.

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La alianza con KEF calibra sistemas de sonido en algunos modelos para una reproducción equilibrada y una mayor claridad del diálogo. La gama incluye paneles QD-Mini LED, QLED Mini LED Ultra, QLED, OLED, LED, RGB Mini LED y SQD, con tamaños de hasta 115 pulgadas y un Micro LED de 163 pulgadas como muestra tecnológica. La eficiencia alcanza la clase B. El M92 incorpora Pure RGB Light Engine para tonos más puros y precisos, y el M96 de 100 pulgadas integra SQD Color para ampliar el espectro y mantener uniformidad y fidelidad cromática.

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