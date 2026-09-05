Dahua presenta su ecosistema de vida inteligente integrado

Dahua Technology expone en IFA Berlín 2026 un conjunto de productos y soluciones centrados en vídeo e inteligencia artificial (AIoT) que extienden sus capacidades de seguridad hacia ámbitos residenciales, comerciales y profesionales. La compañía destaca innovaciones en vigilancia inalámbrica, alarma de intrusión, videoporteros, monitores y seguridad contra incendios.

Seguridad profesional en formato inalámbrico

La línea Withs se articula bajo el lema “Simple, Smart, Secure” y traslada la experiencia de Dahua en imagen profesional y seguridad inteligente a un portfolio inalámbrico de despliegue flexible. Soporta Wi‑Fi, 4G y control mediante la app DMSS, lo que reduce el cableado y permite gestionar instalaciones pequeñas desde dispositivos móviles; para aplicaciones de mayor escala mantiene la gestión basada en NVR.

Sus capacidades inteligentes incluyen detección de personas, mascotas y vehículos, seguimiento automático, reconocimiento de gestos y facial, grabación AOV/AOR, imagen WizColor y comunicación bidireccional. El portfolio cubre escenarios de interior, exterior, sin cables y fuera de red, con opciones de alimentación solar y baterías de alta capacidad.

AirShield: protección de intrusión inalámbrica integrada

Dahua AirShield integra dispositivos de alarma con videovigilancia, videoporteros y otros sistemas de seguridad. Su protocolo privado RF, Airfly, transmite eventos entre hubs de alarma y periféricos inalámbricos, mientras que RF‑HD habilita la transmisión rápida de imagen y audio desde dispositivos compatibles.

La solución admite dispositivos cableados mediante módulos de expansión, lo que facilita modernizar sistemas existentes y reducir costes de actualización. Operada desde DoLynk Cloud, AirShield conecta a usuarios finales, instaladores y centros receptores de alarmas a través de DMSS y DoLynk Care. El modo AP ofrece configuración de red flexible y Cloud Update permite actualizaciones con un clic de hubs y periféricos.

WizTalk: videoportero residencial inteligente

WizTalk, la serie flagship de videoporteros IP de Dahua, combina imagen de alta resolución, capacidades de IA, seguridad integrada y control residencial inteligente. Algunas estaciones de puerta incorporan configuraciones de cámara dual 5MP o 5MP+2MP, visión nocturna en color, ángulos de visión ultra amplios y diseños panorámicos verticales de doble lente.

El sistema detecta personas, merodeo, vehículos, paquetes y mascotas; en modelos seleccionados añade detección de llanto. Los paneles interiores integran videovigilancia, control PTZ, zoom digital y funciones de alarma de intrusión. Los paneles de control inteligente SCP, con Android 14, admiten aplicaciones de terceros compatibles para centralizar múltiples funciones en una única interfaz.

Seguridad contra incendios y monitores

Fuera de los núcleos de seguridad, Dahua presenta soluciones de protección contra incendios y monitores de juego. Wisualarm extiende las capacidades de la compañía hacia la detección y alarma profesional de incendios, con protección conectada y detección temprana asistida por IA. Los monitores de Dahua atienden necesidades de visualización en entornos comerciales, de gaming y residenciales.

Noticias relacionadas

Eason Rao, responsable general de producto en el extranjero de Dahua, señala que IFA permite mostrar tanto la profundidad de su expertise tecnológico como la amplitud de un portfolio en crecimiento, mientras la compañía refuerza sus negocios centrales y explora nuevas oportunidades para llevar tecnología inteligente a más aplicaciones y clientes.