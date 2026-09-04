Humanoides
La verdad detrás del vídeo viral de un robot que ataca a patadas a un cliente: ni IA descontrolada ni rebelión de las máquinas
Los responsables aseguran que el robot tiene que pasar por un "reinicio emocional" después del incidente
La insólita caída de un robot humanoide tras 'embobarse' con unas animadoras humanoides | Vídeo
Chatbots descontrolados, miedo y muchas exageraciones: ¿puede la IA realmente rebelarse contra los humanos?
Los robots humanoides han dejado de ser una imagen de las películas de ciencia ficción y cada vez es más habitual encontrarlos desempeñando funciones en espacios públicos y establecimientos. Sin embargo, su presencia también plantea dudas sobre cómo pueden reaccionar estas máquinas cuando interactúan físicamente con las personas.
Un vídeo grabado en una tienda de electrónica de Rusia se ha convertido en un ejemplo de ellos después de mostrar a uno de estos robots supuestamente realizando varios movimientos similares a patadas hacia un cliente que previamente lo había empujado.
Las imágenes, publicadas en Instagram por la cuenta de la tienda Volga Store 64, muestran al robot humanoide, identificado como Syoma, situado en el interior del establecimiento en la ciudad rusa de Sarátov.
Empujones y patadas
El vídeo comienza cuando un hombre se acerca a la máquina a intentar saludarla. Después de que el robot no responda al gesto, el cliente lo empuja en la zona del torso.
Es entonces cuando Syoma mueve los brazos, avanza hacia el hombre y levanta una de sus piernas en dirección al cliente, en un movimiento que parece un intento de propinarle una patada. El robot continúa desplazándose durante unos segundos mientras dos trabajadores presenten en la tienda intervienen para sujetarlo y apagarlo de emergencia. Según la información difundida junto al vídeo, nadie resultó herido y el cliente solo se llevó un susto.
¿Suceso o estrategia promocional?
La propia tienda ha presentado el episodio con un tono humorístico y ha asegurado que su "asesor tecnológico" Syoma se había salido de control e intentado atacar a un cliente. La publicación incluso bromea con que el robot tendría que pasar por un "reinicio emocional" después del incidente.
La grabación no ofrece, sin embargo, información que permita determinar qué provocó exactamente los movimientos del humanoide ni si reaccionó de manera autónoma. De hecho, entre la comunidad de internautas hay quienes hipotetizan con la posibilidad de que el material forme parte de una actuación controlada de forma remota, mientras que otros se decantan por que se trate en realidad de un vídeo generado con inteligencia artificial (IA).
En cualquier caso, el tono de la publicación, así como la reacción de usuarios y medios, ha dado pie a que la explicación de que el vídeo forma parte de una estrategia promocional del negocio más que de un incidente real cobre fuerza en redes.
El vídeo también ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han comparado la escena con películas como 'Terminator' y han bromeado con una supuesta rebelión de las máquinas.
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