Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Volkswagen empleosCeutaMuere menorPedro SánchezBebé muerto TarragonaPrimitivaHuelga profesoresAccidente Ronda LitoralManresaMarruecos Ceuta
instagramlinkedin

Inteligencia Artificial

OpenAI lanza Astra, su modelo de ChatGPT más potente con autonomía total

Este nueva versión sustituye al lanzamiento de ChatGPT 5.6 Sol que lanzó la compañía el pasado julio con el propósito de optimizar la rapidez y potenciar la ejecución de tareas con una intervención humana mínima

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Los Ángeles
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La empresa de tecnología OpenAI comenzó a implementar desde este jueves ChatGPT-6 Astra, su último modelo de inteligencia artificial, considerado el mejor hasta la fecha al introducir un avance en la autonomía de agentes y ciberseguridad avanzada que reduce la intervención humana.

Astra se está implementando en el sistema por fases, sustituye al lanzamiento de ChatGPT 5.6 Sol que lanzó la compañía el pasado julio con el propósito de optimizar la rapidez y potenciar la ejecución de tareas con una intervención humana mínima.

"El modelo puede identificar y desarrollar vulnerabilidades de día cero funcionales de todos los niveles de gravedad en muchos sistemas críticos reales y reforzados sin intervención humana", indicó OpenAI en un comunicado.

Sus campos de aplicación abarcan desde la preparación de impuestos y el renderizado arquitectónico hasta el desarrollo integral de videojuegos.

Asimismo, la compañía advirtió que Astra también puede "diseñar y ejecutar estrategias novedosas de principio a fin para ciberataques contra objetivos protegidos, partiendo únicamente de un objetivo deseado de alto nivel", agregó.

La nueva versión de ChatGPT ha estado expuesta a presiones para endurecer los protocolos de seguridad de los sistemas de inteligencia artificial.

El debate se intensificó tras el episodio del pasado agosto cuando dos de sus modelos se filtraron del entorno de pruebas y piratearon los sistemas de código abierto Hugging Face.

Noticias relacionadas

No obstante, la tecnológica aclaró que Astra no estuvo involucrado en este incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La prensa de Marruecos minimiza las manifestaciones por Ceuta en España y subraya que el Gobierno de Sánchez exculpa a Rabat del asalto
  2. Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España
  3. Paula Nuévalos (27 años), agricultora: 'A ti te gusta estar de vacaciones en un sitio tranquilo, pero no te gusta el pueblo
  4. Los jóvenes de entre 23 y 29 años que vivan con sus padres podrán recibir esta ayuda de 700 euros
  5. Ceuta, en directo | Última hora del informe de la policía y las manifestaciones de hoy, 2 de septiembre, Día de Ceuta
  6. El juez Pedraz pide al chófer de la empresaria que dijo llevar dinero a Ferraz los 'whatsapp' que pueden incriminar a la abogada de Koldo
  7. La manifestación por Ceuta reúne miles de personas en Barcelona en medio de un clima de tensión
  8. Los Mossos creen que el autor de la puñalada mortal en Manresa sabía lo que hacía

OpenAI lanza Astra, su modelo de ChatGPT más potente con autonomía total

Chatbots descontrolados, miedo y muchas exageraciones: ¿puede la IA realmente rebelarse contra los humanos?

Chatbots descontrolados, miedo y muchas exageraciones: ¿puede la IA realmente rebelarse contra los humanos?

Roborock presenta en IFA 2026 nuevos robots aspiradores y su primer limpiafondos para piscinas

Roborock presenta en IFA 2026 nuevos robots aspiradores y su primer limpiafondos para piscinas

Nvidia cierra la compra de la start-up Hugging Face por 13.000 millones y dispara el frenesí inversor en IA

Nvidia cierra la compra de la start-up Hugging Face por 13.000 millones y dispara el frenesí inversor en IA

Xiaomi estrena en IFA 2026 su mayor stand internacional y apuesta por el ecosistema Human × Car × Home

Xiaomi estrena en IFA 2026 su mayor stand internacional y apuesta por el ecosistema Human × Car × Home

Dreame renueva el hogar inteligente en la IFA 2026 con robots de limpieza, jardín y una mini cámara con IA

Dreame renueva el hogar inteligente en la IFA 2026 con robots de limpieza, jardín y una mini cámara con IA

GTA 6 no siempre dejará cambiar libremente entre Jason y Lucia durante las misiones

GTA 6 no siempre dejará cambiar libremente entre Jason y Lucia durante las misiones

Anker prepara en IFA una batería externa con refrigeración activa, nuevos dispositivos de audio y soluciones para el hogar conectado

Anker prepara en IFA una batería externa con refrigeración activa, nuevos dispositivos de audio y soluciones para el hogar conectado