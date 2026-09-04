Mova presenta en IFA robots con tacto, brazos articulados y comunicación bajo el agua

Mova presenta en IFA 2026 un conjunto de tecnologías orientadas a dotar de mayor capacidad de percepción, adaptación y manipulación a sus robots. Bajo el lema «The AI MOVAment», la compañía muestra 22 lanzamientos de producto y 15 innovaciones relacionadas con la limpieza del hogar, los exteriores, la cocina, el cuidado de mascotas y la inteligencia artificial integrada.

La propuesta se articula alrededor de tres capacidades: percibir el entorno, tomar decisiones y ejecutar acciones en el mundo físico. Entre las novedades figuran un sistema de detección táctil para robots aspiradores, una tecnología de comunicación subacuática y nuevas soluciones para el corte de bordes en robots cortacésped.

Una aspiradora robot que incorpora el tacto

Una de las principales novedades es TactiPercept, un sistema que añade detección táctil a la percepción visual de los robots aspiradores. La tecnología utiliza 128 sensores de precisión, una estructura flexible de amortiguación y retroalimentación de presión en tiempo real para identificar el contacto con muebles, paredes y otros elementos.

A partir de esa información, el robot puede modificar su comportamiento mientras limpia. El sistema reduce la velocidad al aproximarse a un obstáculo, mantiene el contacto con las paredes para mejorar la limpieza de los bordes y utiliza los datos táctiles para facilitar la recuperación autónoma cuando queda bloqueado.

La diferencia frente a los sistemas basados únicamente en cámaras o radares está en que el robot no se limita a detectar y esquivar los objetos. También puede interpretar el contacto y utilizarlo para ajustar su trayectoria y su estrategia de limpieza.

Conectividad para robots bajo el agua

La firma tambien presenta una versión mejorada de AquaSonar, un sistema de comunicación subacuática basado en ultrasonidos. Su objetivo es mantener la conexión con el robot durante el funcionamiento bajo el agua, un entorno en el que las señales inalámbricas convencionales, como el Wi-Fi, no se transmiten de forma fiable.

La principal modificación consiste en integrar el repetidor directamente en el muelle. De este modo, el sistema prescinde de una boya de comunicación flotante independiente y permite que el robot permanezca conectado mientras opera bajo el agua.

El reto del último centímetro

En el ámbito de la jardinería, se presenta UltraTrim, una tecnología destinada a automatizar el corte de los bordes del césped. Estas zonas suelen quedar fuera del alcance de la plataforma principal de corte y requieren un repaso manual.

El modelo LiDAX Ultra Gen 2 incorpora UltraTrim 3.0, con un disco de corte específico situado en el lado derecho. Esta configuración permite trabajar junto a paredes, vallas y setos, así como superar determinados límites de superficie dura situados al mismo nivel que el césped.

La compañía también da a conocer UltraTrim 4.0, concebido para adaptarse a jardines con mayor complejidad. Además del corte a ras del borde, el sistema incorpora un brazo de bordeado que se extiende más allá del cuerpo del cortacésped. Un mecanismo flotante permite seguir los cambios del terreno y ofrece tres alturas de corte: 4, 5 y 6 centímetros.

El brazo puede retraerse de forma automática cuando encuentra un obstáculo. La diferencia entre ambas generaciones no está solo en alcanzar el borde, sino en la capacidad de adaptar la posición y la altura de corte a distintos terrenos y límites.

AstraX, un cortacésped con brazo robótico

Otra novedad es AstraX, robot cortacésped equipado con un brazo robótico multifuncional. El sistema utiliza cabezales intercambiables para realizar tareas que van más allá del corte del césped, como retirar obstáculos, recoger fruta situada a baja altura o regar áreas determinadas.

Cuando la visión artificial identifica un objeto que bloquea la trayectoria, el brazo puede apartarlo antes de que el robot reanude el trabajo. Una pinza de dos dedos permite recoger fruta, mientras que una boquilla de riego sirve para aplicar agua en zonas específicas y en horarios programados.

La demostración en IFA incluye varios AstraX con movimientos sincronizados de sus brazos multifuncionales. Más allá de la puesta en escena, el interés tecnológico del dispositivo reside en combinar navegación, percepción visual y manipulación dentro de una misma tarea de jardinería.

Knot 80 busca una manipulación más precisa

La mano robótica Knot 80 representa la propuesta de la marca para tareas de manipulación con mayor variedad de movimientos. El sistema combina un brazo robótico de inspiración humanoide, percepción espacial tridimensional y control inteligente del agarre.

La mano diestra dispone de 11 grados de libertad y 15 articulaciones en el conjunto del sistema: cuatro corresponden al brazo y 11 a la propia mano. También integra visión 3D mediante luz estructurada y rotación bidireccional.

Knot 80 puede identificar la posición y la orientación de objetos con distintas formas y materiales, determinar cómo sujetarlos y ajustar dinámicamente la fuerza de agarre entre 25 y 50 newtons. La retroalimentación visual continua permite corregir los movimientos en tiempo real en lugar de repetir secuencias predefinidas.

Según la información facilitada por Mova, los datos de fuerza proceden de pruebas realizadas en sus laboratorios bajo condiciones específicas, por lo que el rendimiento puede variar en función del entorno y del uso.

Una IA orientada a tareas físicas

El hilo común de las tecnologías presentadas hoy en IFA 2026 es el intento de trasladar la inteligencia artificial a situaciones en las que no basta con reconocer un objeto o seguir una ruta. Los sistemas mostrados combinan percepción del entorno, interpretación de la información y respuesta física.

En ese planteamiento, TactiPercept añade contacto a la navegación de los robots aspiradores; AquaSonar resuelve la comunicación en un entorno donde el Wi-Fi no resulta fiable; UltraTrim adapta el corte a los límites del jardín, y AstraX y Knot 80 incorporan capacidades de manipulación.

NexLawn, miembro del Grupo Mova, contará asimismo con un espacio propio dentro del estand de la compañía. Allí se muestran robots cortacésped y robots limpiafondos, junto con las tecnologías asociadas.

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La presentación de Mova ocupa más de 1.700 metros cuadrados.