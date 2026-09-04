Motorola presenta el edge 70 plus, el moto watch ultra y el moto snap wireless charger en IFA 2026

Motorola, compañía de Lenovo, ha presentado en IFA 2026 (Berlín) tres nuevos dispositivos: el edge 70 plus, el smartwatch moto watch ultra y el accesorio moto snap wireless charger. Según la compañía, el conjunto busca ofrecer “rendimiento potente, diseño distintivo y experiencias cotidianas más inteligentes” para el día a día.

motorola edge 70 plus: cámara, batería y diseño

El edge 70 plus destaca por un sensor principal de 200 MP con estabilización óptica (OIS), colores validados por Pantone, Super Zoom de 10 aumentos y grabación de vídeo en 4K. Incluye una cámara macro específica y una frontal de 32 MP con optimización por IA para tonos de piel y expresiones; al rotar el teléfono a horizontal, activa automáticamente un modo grupo para selfis más amplios.

En rendimiento, monta la plataforma Snapdragon 7s Gen 3, 8 GB de RAM LPDDR5X con RAM Boost por IA y 256 GB de almacenamiento. Para sesiones intensivas, incorpora un sistema de refrigeración avanzado de cámara de vapor. La batería es de 6500 mAh, con hasta 42 horas de llamadas, 34 de streaming de vídeo o 23 de redes sociales; la carga TurboPower alcanza 45 W y dispone de carga bypass para jugar mientras se carga sin sobrecalentar.

El diseño se basa en cuatro bordes curvos que unen frontal y trasera, con acabados en acetato, textura soft-luxe e inspirados en seda. La pantalla es Extreme AMOLED de 6,78”, 144 Hz y calibración validada por Pantone; el sonido cuenta con dos altavoces estéreo, certificación Hi-Res y Dolby Atmos. En durabilidad, cumple estándares militares frente a temperaturas extremas, humedad y gran altitud, y usa Corning Gorilla Glass 7i.

Los colores, desarrollados con el Pantone Color Institute, son: PANTONE Mountain View (verde profundo, acabado seda), PANTONE Milky Blue (azul tenue, textura soft-luxe), PANTONE Gray Lilac (malva-gris, acetato) y PANTONE Sage (verde suave, textura soft-luxe).

En software, el dispositivo integra Google Gemini (incluido Gemini Live) y funciones como Circle to Search para buscar contenido en pantalla sin cambiar de aplicación.

moto watch ultra: salud, fitness y conectividad LTE

El moto watch ultra es el smartwatch más avanzado de Motorola hasta la fecha y vuelve a colaborar con Polar para ofrecer datos de salud y fitness. Entre sus funciones destacan Serene (biofeedback de respiración), Nightly Recharge (sueño y recuperación del sistema nervioso autónomo) y Sleep Plus Stages (fases del sueño). También incluye herramientas de actividad como Activity Goal, Activity Score, Active Intensity Zone, Inactivity Alert, Smart Calories y Energy Sources.

Para entrenamientos, incorpora un Running Coach con sesiones guiadas de carrera y marcha. Por primera vez en un moto watch, añade conectividad LTE mediante eSIM para llamadas, mensajes y notificaciones sin depender del teléfono. Permite pagos contactless con Google Pay, cuenta con GPS de doble banda y funciona con Wear OS by Google, con acceso a Google Play y aplicaciones como YouTube Music, Maps, Messages y Gemini.

Es el primer wearable de la marca con Motorola Qira integrado, activable levantando la muñeca o diciendo “Hey Qira” para consultas y acceso a información en dispositivos Lenovo y Motorola compatibles. Está impulsado por Snapdragon W5+ Gen 1.

El diseño incluye una pantalla OLED de 1,5” con hasta 2700 nits y modo always-on, en caja de acero inoxidable de 46 mm. Admite correas de 22 mm de terceros; se ofrecen opciones en silicona (PANTONE Black Beauty o Mountain View) y cuero auténtico (Black Beauty o Nuthatch). Cuenta con certificación IP68, resistencia al agua 5 ATM y cristal Corning Gorilla Glass 3. La batería ofrece hasta dos días de uso activo (always-on apagado) y hasta 24 horas con solo 15 minutos de carga.

moto snap wireless charger: carga rápida y soporte ajustable

El moto snap wireless charger proporciona hasta 25 W en dispositivos compatibles con Qi2.2 y hasta 30 W en terminales Motorola compatibles mediante el protocolo propio. Incluye un cable USB-C de 1,5 m trenzado y es compatible con fundas magnéticas. Su alineación magnética busca asegurar una conexión precisa y su diseño genera menos calor, con protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga y consumo cero en standby.

En el pack disponible en España se incluye un soporte con ángulo de visión ajustable, bisagra de aluminio y base con revestimiento de silicona suave y material Alcantara, pensado para colocar el dispositivo mientras se carga y usarlo para ver vídeos, llamadas o notificaciones.

Disponibilidad y precios

El motorola edge 70 plus (8/256 GB) tiene un precio recomendado de 599 € y estará en preventa exclusiva del 3 al 22 de septiembre en motorola.es, en un pack que incluye el moto tag 2 y el moto watch fit. Tras la preventa, se venderá en motorola.es y retailers habituales.

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El moto watch ultra llegará próximamente a motorola.es con un precio recomendado de 429 €. El moto snap wireless charger estará disponible próximamente en motorola.es y tiendas habituales desde 39 €.