Dreo estrena en IFA 2026 purificadores con IA, calefacción adaptativa y un sistema inteligente para el aire del hogar

La compañía de tecnología para el hogar inteligente Dreo ha presentado en IFA 2026, en Berlín, su nueva hoja de ruta bajo el lema “AIR, Mastered”, centrada en hacer el aire interior más inteligente, adaptable y personalizado mediante nuevos purificadores, un sistema de gestión basado en inteligencia artificial y tecnologías de calefacción de última generación.

Nuevo purificador insignia 530S con TurboPure y anillo RGBIC con IA

El lanzamiento más destacado es la nueva gama de purificadores de aire, encabezada por el Air Purifier 530S, que integra la tecnología TurboPure y un anillo luminoso RGBIC con inteligencia artificial para ofrecer una purificación de alto rendimiento y una experiencia intuitiva.

Combina un diseño elevado con entrada de aire de 360° y una entrada en espiral que reduce turbulencias antes de llegar al ventilador, mientras que la salida también de 360° mejora la circulación en toda la habitación. Su filtración HEPA Pro 3 en 1 incluye un filtro True HEPA que captura el 99,97% de partículas de hasta 0,3 μm, una capa reemplazable FiberCatch para residuos grandes y 130 g de carbón activo modificado, cuatro veces más que la generación anterior, para eliminar mejor olores de mascotas, cocina y uso diario.

El dispositivo incorpora un sensor de PM2,5 en tiempo real con modo automático y un anillo RGBIC con IA que muestra visualmente los cambios en la calidad del aire desde cualquier punto de la estancia y ofrece efectos de iluminación personalizados. Verificado de forma independiente por la AHAM, alcanza un caudal de aire limpio de 221 m³/h, suficiente para unos 19 m² con 4,8 renovaciones por hora o hasta 90 m² con una renovación por hora, y reduce el ruido hasta 18 dB en modo Sleep gracias a la tecnología HyperSilent.

Además, es compatible con la aplicación de la firma, Amazon Alexa y Google Home para control remoto, programación y consulta del historial de calidad del aire de hasta 30 días, mientras que un algoritmo inteligente calcula el momento de sustitución del filtro según uso real, velocidad del ventilador y calidad del aire. Junto al 530S, DREO presenta los modelos 539S, 539AS, 338S y Macro Max AS para distintos tamaños de habitación y entornos domésticos.

Air Intelligence: IA para gestionar el confort térmico y la calidad del aire

Más allá de los productos, la firma estrena Air Intelligence, un sistema de climatización basado en IA que busca que el bienestar en el hogar sea más adaptable combinando modelos de confort físico con confort térmico según los índices PMV y PPD, reconocidos internacionalmente. El sistema interpreta múltiples señales ambientales y coordina dispositivos compatibles de Dreo para responder de forma natural a las necesidades cambiantes de las personas.

Se estructura en tres experiencias clave. La “Puntuación de bienestar en el hogar” resume en una escala de 0 a 100 el confort térmico, la calidad del aire, el entorno de descanso y otros indicadores, evaluando el confort térmico con PMV/PPD para tener en cuenta humedad, flujo de aire, nivel de actividad y ropa, no solo la temperatura. El “Estado de ahorro energético” usa optimización con IA para ajustar el funcionamiento de los dispositivos y muestra electricidad ahorrada, ahorro estimado en costes y reducción de emisiones de carbono, haciendo la eficiencia más visible y medible.

El “Home Air Pilot” supervisa continuamente el entorno doméstico, analiza las condiciones y coordina de forma inteligente los productos compatibles para optimizar confort, calidad del aire y eficiencia energética, ajustando proactivamente el funcionamiento cuando el sistema puede tomar decisiones fiables, aunque los usuarios mantienen el control total sobre sus preferencias. Diseñado como ecosistema abierto, es compatible con dispositivos Matter para una integración en el hogar conectado.

Calefacción con flujo de aire adaptativo y convección sin ventilador

En calefacción, presenta tecnologías encabezadas por AutoShift, una innovación en el flujo de aire basada en una estructura de elevación adaptativa que sube y baja automáticamente la guía de aire superior para pasar de calefacción focalizada a calefacción de toda la estancia a 360° sin que el usuario cambie manualmente de modo. Esta estructura, combinada con una arquitectura de flujo de aire de nuevo desarrollo, remodela continuamente el flujo para crear dos experiencias de calefacción distintas en un mismo sistema: calor concentrado para confort personal o distribución equilibrada en toda la habitación, manteniendo un rendimiento constante en cada transición.

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También se ha presentado su última tecnología de calefacción por convección sin ventilador, una solución silenciosa diseñada para proporcionar un calor uniforme y duradero mediante la circulación natural del calor.