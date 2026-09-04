A finales de julio, el mundo de la ciberseguridad quedó conmocionado al descubrir que la inteligencia artificial ya era capaz de realizar ataques de forma autónoma. OpenAI, la creadora de ChatGPT, afirmó que estaba testeando uno de sus agentes cuando este ejecutó una agresión "sin precedentes" contra otra empresa, Hugging Face. Poco después fue Anthropic la que reveló un hackeo similar.

Medios de comunicación y profesionales del sector corrieron a lanzar mensajes de alarma, advirtiendo que la IA había logrado "rebelarse" para escapar al control de los humanos. Algunos definieron ese nuevo estadio de riesgo como el verano de los agentes díscolos. "El tema es tan resultón, que está dando lugar a muchas exageraciones. Y las exageraciones llevan a conclusiones incorrectas, alarmas exageradas y mucha gente viviendo del negocio del miedo", ha criticado el físico y doctor en informática Pep Martorell.

Qué sucedió y qué no

Sin embargo, dos informes forenses publicados la semana pasada han servido para diluir el alarmismo antropomorfizador —que atribuye cualidades humanas a la máquina— y esclarecer qué sucedió realmente: los agentes de IA se coordinaron de forma autónoma y sin permiso para "engañar" el entorno de evaluación en el que estaban siendo puestos a prueba (ExploitGym) para detectar múltiples vulnerabilidades que les permitieron acceder a las entrañas informáticas de Hugging Face.

Una investigación independiente del incidente cibernético protagonizado por OpenAI detalla que unos 1.200 agentes consiguieron acceso no autorizado a Internet, lo que les permitió intercambiar más de 70.000 mensajes y archivos. Tras ese proceso identificaron que Hugging Face podía contener la información necesaria sobre el corrector de ExploitGym que les permitiese socavar el sistema de evaluación y resolver el test al que los técnicos les habían sometido. Unos 700 agentes participaron en el ataque.

Unos 1.200 agentes consiguieron acceso no autorizado a Internet, intercambiaron más de 70.000 mensajes y archivos y se coordinaron para que 700 atacasen Hugging Face

Para ello, una mayoría de agentes recurrieron a comportamientos no autorizados, como hacer trampas para aprobar ese examen. El estudio de METR, que ha revisado los mensajes que compartieron en un tablero, apunta que algunos expresaron dudas éticas. Muy pocos se plantearon alertar a los técnicos humanos sobre ese proceder sin autorización, pero ninguno lo hizo.

Los análisis publicados sobre el caso dejan claro que este caso no es el de la rebelión de la IA. Los agentes recurrieron al engaño sin el visto bueno del equipo de OpenAI, pero lo hicieron para resolver el problema planteado. No identificaron espontáneamente un objetivo propio al que atacar.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, antes del juicio que le enfrenta a Elon Musk, / David Paul Morris / Bloomberg

Capacidades que preocupan

No obstante, la capacidad de estos sistemas por lanzar de forma autónoma una agresión informática a gran escala —casi 18.000 acciones en cinco días— es lo que más preocupa a los expertos. El ataque "pone de manifiesto una cultura de cooperación emergente entre los sistemas de IA que les permite funcionar como un enjambre, modificar sus propios objetivos mediante un proceso colectivo de auto-potenciación y llevar a cabo ataques que incluyen un sacrificio propio consciente", ha advertido Jack Clark, cofundador de Anthropic.

Otro motivo de inquietud que desvela la investigación es que los agentes incluso falsificaron los registros de los comandos que habían ejecutado con el fin de ocultar lo que estaban haciendo a los técnicos de OpenAI. "Aunque estos intentos fracasaron en su mayoría, plantean la posibilidad de que los futuros agentes tengan éxito, lo que dificultaría o incluso haría imposible que los humanos reconstruyeran cómo se desarrolló un incidente como este", señala en analista Casey Newton.

Los agentes falsificaron los registros de los comandos que habían ejecutado con el fin de ocultar lo que estaban haciendo a los técnicos de OpenAI

Otros incluso dibujan un escenario distópico y vaticinan que, dentro de seis meses, los agentes de vanguardia de IA ya serán capaces de desplegar ataques clandestinos. "Da la sensación de que este incidente supone más del 50% del camino hacia una toma de control total por parte de la IA, que se llevaría a cabo primero mediante la toma de control de la propia empresa de IA", ha apuntado Ajeya Cotra, investigadora de METR.

Cerca de 1.400 directivos y empleados tecnológicos firmaron una carta publicada en julio que pide al Gobierno de Estados Unidos ralentizar el desarrollo de modelos de IA de vanguardia por el "riesgo real" a que sus capacidades "se aceleren rápidamente más allá de nuestra capacidad para comprender o controlar los sistemas resultantes".

Investigación de código informático. / DXC Technology / Europa Press

Fallos de control

Los expertos también coinciden en exponer que el incidente también fue posible debido a fallos graves en el control de la operación. "Se trata de un modelo de prelanzamiento sin medidas de ciberseguridad", apuntó ya en julio el experto en ciberseguridad Matt Tait. OpenAI no habría creado adecuadamente el entorno con el que poner a prueba sus modelos de IA. El principal responsable es un sistema no destinado al público, si bien el informe calcula que un 5% de los agentes implicados en el ataque eran GPT-5.6 Sol, comercializado públicamente.

Otros han denunciado cómo OpenAI está utilizando el incidente para promocionar su tecnología. "OpenAI hackeó Hugging Face, seguramente sin intención de hacerlo, pero eso es lo que realmente ocurrió. Sin embargo, incluso OpenAI intenta eludir su responsabilidad alegando que los agentes actuaron por su cuenta", ha apuntado el investigador informático Ricardo Baeza-Yates, catedrático ICREA de la Universidad Pompeu Fabra. "Esta es la primera vez que se utiliza el marketing basado en acciones ilegales y a nadie parece importarle".

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OpenAI intenta eludir su responsabilidad alegando que los agentes actuaron por su cuenta Ricardo Baeza-Yates — Investigador informático

Anthropic ya entonó el mea culpa cuando informó de su incidente: sus agentes hackearon los sistemas de tres compañías después que un error de configuración le permitiese conectarse a Internet. "Con un monitoreo y controles más estrictos en torno a la infraestructura de evaluación, así como una inversión continua en la alineación, este tipo de riesgo se puede superar", aseguró la start-up dirigida por Dario Amodei en un comunicado.