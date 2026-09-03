Xiaomi estrena en IFA 2026 su mayor stand internacional y apuesta por el ecosistema Human × Car × Home

Xiaomi ha inaugurado hoy en IFA 2026 su mayor exhibición independiente en el extranjero, con un stand de más de 3.300 metros cuadrados en el que despliega todo su ecosistema inteligente Human × Car × Home. La feria, que se celebra hasta el 7 de septiembre en Berlín, se convierte en el escaparate elegido por la tecnológica china para mostrar ante el público internacional cómo integra dispositivos personales, vehículos y hogar inteligente bajo una misma experiencia coordinada por inteligencia artificial.

Un hito en la trayectoria global de Xiaomi

«La feria IFA de este año marca un hito significativo en la trayectoria global de Xiaomi», ha señalado Xu Fei, director de Marketing (CMO) de la compañía. Según Fei, la exposición refleja años de expansión «desde los smartphones hacia el hogar inteligente y los vehículos inteligentes», acompañada de inversiones en tecnologías fundamentales como IA, sistemas operativos, chips y fabricación inteligente.

«Europa es un mercado importante en la estrategia global de Xiaomi», ha añadido el ejecutivo. Con la expansión a gran escala de Mijia en toda Europa y la previsión de que Xiaomi Auto entre en el mercado europeo en 2027, las tres patas del ecosistema —dispositivos personales, vehículos inteligentes y hogar inteligente— comenzarán a integrarse en la región.

Tres áreas para recorrer el presente y el futuro de la IA

La exposición de Xiaomi en IFA se organiza en torno a tres grandes zonas que guían al visitante desde conceptos futuristas hasta experiencias disponibles hoy:

AI Tomorrow: el futuro de la movilidad inteligente

Esta área explora las posibilidades de la movilidad del mañana a través del Xiaomi Vision Gran Turismo, un concepto de hypercar eléctrico creado para la franquicia Gran Turismo. Xiaomi se convierte así en la primera empresa tecnológica en unirse al programa Vision Gran Turismo. El prototipo virtual reimagina el diseño automotriz y la interacción inteligente, con un exterior «Moldeado por el Viento» y una cabina denominada «Corriendo en un sofá».

AI Today: la IA en entornos reales

Centrada en el Xiaomi SU7 Max y en escenarios domésticos (cocina, salón, dormitorio y estudio), esta zona demuestra cómo la IA coordina dispositivos personales, coches y productos del hogar en torno a necesidades cotidianas. Por ejemplo, el sistema puede ajustar proactivamente la iluminación y el aire acondicionado antes de que el usuario llegue a casa, o imprimir una foto recién tomada con una simple petición de voz.

Portafolio Human × Car × Home

Reúne más de 380 productos en siete categorías: cocina y almacenamiento de alimentos, limpieza del hogar, gestión del aire, entretenimiento audiovisual, seguridad, dispositivos personales y movilidad inteligente. La exhibición refleja la amplitud del ecosistema y cómo un lenguaje de diseño coherente y tecnologías compartidas crean experiencias coordinadas entre dispositivos.

Un ecosistema con base sólida y escala global

El ecosistema Human × Car × Home de Xiaomi va más allá de la conectividad entre dispositivos: utiliza IA y Xiaomi HyperOS para que hardware y software funcionen juntos a través de distintos escenarios, ofreciendo experiencias intuitivas y proactivas.

Tras tres años de desarrollo, el ecosistema cuenta con una base sólida: Smartphones: top 3 mundial durante 24 trimestres consecutivos; tabletas: cuarto lugar mundial, con nueve trimestres consecutivos en el top 5; wearables: segundo lugar mundial en ventas de pulseras y relojes inteligentes; Xiaomi Auto: más de 700.000 vehículos entregados en China continental en dos años; el Xiaomi YU7 superó los 240.000 pedidos confirmados en su primer día, y plataforma AIoT: más de 1.100 millones de dispositivos conectados (excluyendo smartphones, tablets y portátiles), sirviendo a más de 175 millones de usuarios y hogares en todo el mundo.

Xiaomi Auto lleva el ecosistema a la carretera

En el recinto de IFA, Xiaomi Auto exhibe tres vehículos que trazan su evolución desde el concepto hasta la experiencia actual:

Xiaomi Vision Gran Turismo: concepto visionario de hypercar eléctrico.

Xiaomi SU7 de nueva generación: sedán eléctrico inteligente con integración profunda en HyperOS.

Xiaomi SU7 Ultra: buque insignia de alto rendimiento, que en abril de 2025 estableció el récord oficial en la categoría de «Coche Ejecutivo Eléctrico» en el trazado de Nürburgring Nordschleife.

La firma ha firmado memorandos de entendimiento (MoUs) con ocho grupos líderes de concesionarios alemanes, un primer paso para crear su red europea de venta y servicio antes de su entrada prevista en mercados como Alemania en 2027.

Mijia se expande por Europa

Xiaomi ha anunciado la expansión a gran escala de Mijia, su marca de hogar inteligente, por toda Europa. Bajo el posicionamiento "El Arte de la Vida Inteligente", Mijia busca crear experiencias de hogar inteligente que se sientan naturales e intuitivas.

Actualmente, Mijia abarca más de 2.000 productos en más de 130 categorías, todos conectados a través de un ecosistema compartido. Los productos compatibles pueden gestionarse mediante la aplicación Xiaomi Home y trabajar juntos en diferentes escenarios domésticos, siempre con la autorización y el control del usuario.

El diseño es otro pilar fundamental: guiada por la filosofía Alive de Xiaomi, Mijia utiliza un lenguaje sencillo y accesible que ha permitido a sus productos recibir más de 500 premios internacionales de diseño.

Inversión en I+D para sostener el crecimiento

Europa es una región clave para la expansión del ecosistema Human × Car × Home. Entre 2026 y 2030, prevé que su inversión mundial en I+D supere los 24.000 millones de euros, abarcando IA, sistemas operativos, semiconductores internos, vehículos inteligentes, robótica y fabricación inteligente.

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Estas capacidades se traducen en experiencias más integradas para los usuarios. En IFA, Xiaomi también exhibe su nueva base de computación de IA para el ecosistema, el Xiaomi 18 Fold (primer smartphone insignia impulsado por el chip Xiaomi XRING O3) y el robot humanoide Xiaomi CyberOne, que interactúa con visitantes mediante gestos en tiempo real y se está probando en la fábrica de Xiaomi Auto.