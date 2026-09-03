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Adquisición estratégica

Nvidia cierra la compra de la start-up Hugging Face por 13.000 millones y dispara el frenesí inversor en IA

La plataforma es un repositorio clave para el ecosistema de la IA que abre el acceso a tres millones de modelos, 500.000 conjuntos de datos y hasta un millón de aplicaciones

El presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang

El presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang / DAVID PAUL MORRIS / Bloomberg

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Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
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La ola de inversiones en inteligencia artificial sigue por las nubes. Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, ha cerrado este jueves la compra de la start-up Hugging Face, centrada en los modelos abiertos de IA, por 12.930 millones de dólares, unos 11.130 millones de euros.

El gigante estadounidense de los chips ha anunciado una adquisición estratégica que permitirá a la compañía acelerar la expansión del acceso a la IA generativa entre empresas e instituciones de todo el mundo.

Hugging Face es una popular plataforma abierta que el ecosistema tecnológico utiliza como repositorio en el que compartir más de tres millones de modelos de IA, 500.000 conjuntos de datos y hasta un millón de aplicaciones. Unas 200.000 empresas recurren a esa plataforma, que recientemente fue víctima de un ciberataque perpetrado de forma autónoma por agentes de IA de OpenAI, la creadora de ChatGPT.

Nvidia diseña los chips de vanguardia que se utilizan para entrenar y ejecutar modelos de IA. La compra de Hugging Face, la mayor adquisición de su historia, busca espolear el ecosistema que rodea esa tecnología para así generar una creciente demanda de sus productos.

¿IA cerrada o abierta?

A diferencia de los modelos privados que comercializan empresas como OpenAI, Google o Anthropic, los modelos abiertos "permiten a las start-ups, empresas, universidades e instituciones públicas desarrollar capacidades avanzadas sin necesidad de entrenar cada modelo desde cero", ha celebrado el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

La apertura de la IA es uno de los grandes debates que atraviesa el sector. Desde China, empresas como DeepSeek, Moonshot AI o Alibaba están apostando por el lanzamiento de modelos de pesos abiertos, algo que también hace la francesa Mistral AI o Meta y la propia Nvidia en Estados Unidos.

Este tipo de modelos de IA destacan porque su diseño es público y los usuarios pueden descargarlos, modificarlos y ejecutarlos en sus dispositivos. Eso, sumado a que en muchos casos son gratuitos, eso facilita su adopción en todo el mundo. Esa estrategia contraviene la lógica privada de comercialización adoptada por Silicon Valley con el apoyo de la administración Trump.

Cierta independencia

La compañía ha asegurado que su adquisición de Hugging Face no alterará ese carácter abierto del que se nutre el ecosistema de la IA. Así, sus usuarios podrán seguir accediendo a modelos abiertos sin necesidad de recurrir a la infraestructura informática de pago de Nvidia, ha prometido en un comunicado corporativo. Irónicamente, Hugging Face rechazó el año pasado una importante inversión de Nvidia para mantener su independencia.

El coloso tecnológico espera cerrar la adquisición en 2027, si bien es probable que la operación sea revisada detalladamente por los reguladores de competencia.

Noticias relacionadas

Las acciones de Nvidia han registrado una revalorización del 1,6% en los primeros minutos tras la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Actualmente, la capitalización bursátil de la firma que diseña tarjetas gráficas supera los 5.453 billones de dólares, unos 700.000 millones de dólares más que Apple, la seguna empresa más valiosa del mundo.

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