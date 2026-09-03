Navimow presenta en IFA 2026 un cortacésped robótico que alcanza los bordes del jardín

Navimow ha presentado en IFA 2026 el H5 Pro, un cortacésped robótico equipado con un brazo extensible que permite trabajar en los bordes del césped. El modelo también incorpora un sistema de navegación basado en inteligencia artificial, tracción integral y sensores capaces de detectar pequeños animales incluso en condiciones de poca luz.

El nuevo dispositivo está diseñado para jardines complejos, con curvas cerradas, desniveles y distintos tipos de límites. Según la compañía, su objetivo es reducir la necesidad de completar el trabajo con un cortabordes manual.

Un brazo extensible para llegar hasta el borde

El H5 Pro incorpora el brazo robótico extensible EdgeMaestro, que amplía el alcance del sistema de corte en 7,7 centímetros. De esta forma, la cuchilla puede aproximarse a los extremos del césped y reducir las zonas que quedan sin cortar junto a parterres, caminos y otros límites.

El brazo dispone de un sistema flotante omnidireccional que se adapta a los desniveles verticales del terreno y rebota al entrar en contacto con obstáculos laterales, como elementos de iluminación del jardín. Además, un mecanismo de rastrillado desplaza la hierba de los bordes hacia el interior, en dirección a la cuchilla.

Las ruedas guía dobles facilitan el desplazamiento por el perímetro y reducen la fricción. Navimow asegura que el resultado es un corte uniforme en diferentes tipos de bordes, incluidos los rectos, las zonas con flores y las superficies irregulares.

El disco de corte empleado en los bordes es el mismo que se utiliza en la zona principal del césped. El sistema también cuenta con una protección que reduce las salpicaduras de residuos y con una función de detección de desniveles para evitar vuelcos al trabajar junto a los límites.

Durante el corte de bordes, el H5 Pro alcanza un nivel de ruido de 58 dB(A), según los datos facilitados por Navimow.

Adaptación a jardines complejos

El algoritmo EdgeSense 2.0 permite al cortacésped adaptarse a distintos tipos de límites, desde bordes duros y zonas blandas hasta formas complejas y transiciones entre caminos y césped.

El modelo incorpora, además, el sistema de tracción integral Xero-Turn. Sus motores independientes en las cuatro ruedas le permiten subir pendientes de hasta el 80%, equivalentes a 38,6 grados, y superar obstáculos de hasta seis centímetros.

La suspensión de las ruedas traseras ayuda a mantener el contacto con el suelo en terrenos irregulares, baches y caminos de grava. El sistema de doble dirección permite alternar entre el giro de radio cero y una dirección de tipo automovilístico, con el objetivo de facilitar las maniobras y evitar la formación de surcos en el césped.

Navegación con LiDAR y visión artificial

El sistema EFLS Tri-fusion combina LiDAR, visión artificial y navegación dinámica NRTK. Estas tecnologías trabajan conjuntamente para adaptar la ruta del cortacésped a las características del entorno y elegir la estrategia de navegación más adecuada en cada momento.

También integra VisionFence de 360 grados, un sistema que combina visión óptica y detección térmica por infrarrojos. Esta configuración permite identificar pequeños animales y otros obstáculos incluso con poca luz o durante la noche.

Cuando detecta la posible presencia de un animal, el cortacésped detiene las cuchillas y cambia de trayectoria.

Un programa de protección de los erizos

Navimow ha anunciado asimismo una colaboración de un año con Igelhilfe Schulzendorf e.V., una organización alemana dedicada al rescate, la rehabilitación y la sensibilización sobre los erizos.

El acuerdo incluye apoyo financiero y operativo a las iniciativas locales de la entidad, pruebas controladas de productos en su centro de rescate, elaboración conjunta de contenidos educativos y actividades de divulgación durante el otoño.

La colaboración parte de la especial vulnerabilidad de los erizos ante los cortacéspedes robóticos. Ante una situación de peligro, estos animales tienden a encogerse en lugar de huir, lo que puede dificultar su detección.

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Una gama para distintos tipos de jardín

Junto al H5 Pro, Navimow ha presentado las series X4, H2, i2 y Terranox. La compañía señala que su gama incluye soluciones para céspedes de diferentes tamaños y niveles de complejidad, tanto en entornos domésticos como profesionales.